Врачи определили самую вредную утреннюю привычку

Так делают почти все, утверждают эксперты из Великобритании

Сон на 5-10 минут вредит здоровью – ученые. Фото: depositphotos

Эксперты в области сомнологии из Sleep Clinic Services (Великобритания) выяснили, почему вредно ставить будильник на 5-10 минут раньше назначенного времени для подъема. По словам экспертов, так делают многие, чтобы иметь возможность еще немного полежать с закрытыми глазами.

"В мозг поступает команда отдыхать, в этот момент он начинает выделять гормоны, которые отправляют организм в состояние глубокого сна. Таким образом, возникает феномен под названием инерция сна – неприятное ощущение того, что вы словно не спали много часов подряд. Именно начало цикла сна – это очень плохое время для того, чтобы снова просыпаться", – утверждают авторы исследования.

В результате человек встает с постели с ощущением разбитости, как будто всю ночь он вертелся и не мог заснуть.

Поэтому если вы хотите полежать в кровати на десять минут дольше – лучше ставьте будильник на десять минут позже обычного, а не закрывайте глаза после пробуждения.

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.

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