Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вред бытовой химии: почему моющие средства опасны для здоровья

Тотальная дезинфекция чревата проблемами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, можно ли убирать дом антибактериальными средствами. Что на самом деле добавляют в бытовую химию и как достичь абсолютной чистоты без вреда для здоровья?

Химик Юлия Гагарина подтверждает, что злоупотреблять антибактериальными средствами не стоит. Потому что к компонентам современной суперхимии чаще всего добавляют хлор.

"Если вы чувствуете специфичесий запах хлорки, это значит, что допустимые границы дозы ввода уже превышены. То есть хлоркой пахнуть не должно, когда вы убираете", – говорит специалист.

Читайте также
Дезинфекция увеличивает устойчивость бактерий перед антибиотиками

Хлорка действительно убивает микробов. Но не всех и не навсегда, объясняет врач-инфекционист Виктор Третьяков.

"Те бактерии, которые выживут после обработки, будут намного сильнее и намного закаленнее. Они могут потом инфицировать человека", – сообщает врач.

Следовательно, модифицированные бактерии могут спровоцировать дерматит рук или аллергию. Эксперты советуют в домашнем хозяйстве обходиться без профессиональной клининговой химии.

"Для дома достаточно уборки обычными моющими средства. Ведь даже мыло убивает много бактерий", – советует химик-технолог Юлия Гагарина.

Также химики предостерегают от тотальной уборки – ведь хирургическая чистота в доме не дает формироваться иммунитету.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что смартфоны грязнее, чем туалеты. Кроме этого, был выявлен смертельно опасный предмет в ванных.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В мире набирает популярности экологический челлендж trash-tag Женщина убралась в доме и начала чернеть: опубликовано фото В Кропивницком для борьбы с вирусами ввели дезинфекцию транспорта Почему важно стирать спортивную форму после каждой тренировки
уборка бактерии дезинфекция
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото
Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Самый экономный и вкусный салат
Самый экономный и вкусный салат

Популярные статьи

Вчера, 20:08Fun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

Вчера, 12:03Шоу-бизнес

Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл

Вчера, 09:00Fun

Мальчик раздал соседям сбережения родителей

Вчера, 08:02Fun

Показали девушку, которая 14 лет питалась одними гамбургерами

Вчера, 07:01Fun

Аномальную обезьяну-переростка сняли на фото

18 мартаWellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

18 мартаСтиль

Подчеркнула декольте: Тина Кароль в откровенных нарядах от украинского дизайнера

18 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

18 мартаСтиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

18 мартаFun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 мартаТехно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

17 мартаШоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

17 мартаFood

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

17 мартаШоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

17 мартаFun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

17 мартаТехно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Новости партнеров

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл
В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль:
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"
Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа
Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа
В России умерла известная певица Юлия Началова
В России умерла известная певица Юлия Началова
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)