Все дело в гормонах: ученые обнаружили у некоторых женщин "синдром легкого поведения"

Позднее начало половой жизни повышает риск неразборчивых связей

У женщин нашли «синдром легкого поведения» Фото: pixabay.com

Социологи из Университета Эссекса (Великобритания) рассказали о феномене, который можно описать как "синдром легкого поведения". Этот синдром, как заявили ученые, присущ определенному типу женщин.

Результаты своих наблюдений исследователи опубликовали в издании Daily Mail. Согласно этим данным, ученые нашли у женщин "синдром легкого поведения". Данным синдромом "страдают" женщины, чье половое созревание произошло с опозданием, считают научные специалисты.

По словам ученых, позднее половое созревание может быть следствием индивидуальных особенностей в развитии женского организма. Кроме того, на него влияют внешние факторы – например, такие как родительское воспитание, школьная жизнь. У женщин слишком позднее вхождение в половую жизнь, как оказалось, коррелирует с найденным "синдромом легкого поведения". Большинство женщин, чье половое созревание развивалось с опозданием по сравнению со сверстницами, рассказали в ходе опроса о "слишком частых" половых контактах.

"Позднее начало половой жизни повышает вероятность "случайной" беременности и распущенных сексуальных отношений в будущем", – подчеркнули эксперты.

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Медики напоминают, что с точки зрения физиологии позднее половое созревание фиксируется у девушек при не наступившей до 15 лет менструации. Подобную задержку могут вызывать наследственность (предрасположенность к позднему созреванию передается по женской семейной линии), гормональные нарушения, патологии развития органов репродуктивной системы, чрезмерные физические нагрузки, профессиональные занятия спортом, стресс, диета, тяжелые хронические заболевания.

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