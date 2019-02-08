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Все дело в гормонах: ученые обнаружили у некоторых женщин "синдром легкого поведения"

Позднее начало половой жизни повышает риск неразборчивых связей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
У женщин нашли «синдром легкого поведения» Фото: pixabay.com
У женщин нашли «синдром легкого поведения»
Фото: pixabay.com

Социологи из Университета Эссекса (Великобритания) рассказали о феномене, который можно описать как "синдром легкого поведения". Этот синдром, как заявили ученые, присущ определенному типу женщин.

Результаты своих наблюдений исследователи опубликовали в издании Daily Mail. Согласно этим данным, ученые нашли у женщин "синдром легкого поведения". Данным синдромом "страдают" женщины, чье половое созревание произошло с опозданием, считают научные специалисты.

По словам ученых, позднее половое созревание может быть следствием индивидуальных особенностей в развитии женского организма. Кроме того, на него влияют внешние факторы – например, такие как родительское воспитание, школьная жизнь. У женщин слишком позднее вхождение в половую жизнь, как оказалось, коррелирует с найденным "синдромом легкого поведения". Большинство женщин, чье половое созревание развивалось с опозданием по сравнению со сверстницами, рассказали в ходе опроса о "слишком частых" половых контактах.

"Позднее начало половой жизни повышает вероятность "случайной" беременности и распущенных сексуальных отношений в будущем", – подчеркнули эксперты.

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Медики напоминают, что с точки зрения физиологии позднее половое созревание фиксируется у девушек при не наступившей до 15 лет менструации. Подобную задержку могут вызывать наследственность (предрасположенность к позднему созреванию передается по женской семейной линии), гормональные нарушения, патологии развития органов репродуктивной системы, чрезмерные физические нагрузки, профессиональные занятия спортом, стресс, диета, тяжелые хронические заболевания.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, какие привычки эмоционально отдаляют вас от партнера. Кроме этого, назван самый желанный партнер для отношений.

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Источник: medikforum.ru
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