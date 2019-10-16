Всемирный день анестезиолога: как работает анестезия и наносит ли вред человеку

Делая анестезию, важно помнить, что существуют и противопоказания к ней

Всемирный день анестезиолога отмечается 16 октября Фото: Pixabay

Сегодня отмечается Всемирный день анестезии – профессиональный праздник анестезиологов-реаниматологов и всех специалистов этой области медицины. Мы выяснили, как работает анестезия, какие методы существуют и наносит ли она вред организму человека.

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Как работает анестезия

Анестезия — потеря чувствительности нервов. В медицине используют искусственную анестезию, которая применяется для обезболивания при хирургических операциях, лечении зубов, травмах и других направлениях медицины.

Примечательно, что история анестезии началась еще в середине 19 века. Именно 16 октября 1846 года американский стоматолог Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Это и была первая анестезия для создания общего наркоза.

Методы анестезии

Анестезия может быть местная и общая. Так, местная анестезия воздействует на периферические структуры нервной системы. При этом нервные волокна, проводящие болевые импульсы, могут быть блокированы как непосредственно в области операции (терминальная, инфильтрационная анестезия), так и на пути к спинному мозгу – регионарная анестезия (проводниковая, эпидуральная и спинальная анестезия), на уровне корешков спинного мозга.

При этом внутрикостную и внутривенную регионарную анестезию сейчас используют очень редко. Эти два метода близки по своей сущности и способу выполнения.

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А вот общая анестезия - это состояние, вызываемое с помощью фармакологических средств и характеризующееся потерей сознания, подавлением рефлекторных функций и реакций на внешние раздражители. Именно это позволяет выполнить серьезную операцию без опасных последствий для организма и с полной амнезией периода операции.

Во время общей анестезии устраняются реакции на болевые раздражители, а угнетение сознания имеет меньшее значение. Кроме того, понятие "общая анестезия" является более емким, поскольку включает и комбинированные методы.

Вред от анестезии

О том, что анестезия наносит вред организму человека наукой однозначно не доказано. Но медики выделяют несколько негативных действий этой процедуры.

Умственные способности человека после наркоза снижаются, но ненадолго: за 2 недели память, внимание и функции запоминания нормализуются. В редких случаях проявляется кратковременное замедление роста или частичное выпадение волос. В первые 2−3 дня после процедуры может наблюдаться бессонница, головные боли и понижение артериального давления.

Кроме того, делая анестезию, важно помнить, что существуют и противопоказания к ней:

острые психиатрические или неврологические отклонения;

острый инфаркт миокарда, случившийся менее полугода назад;

тяжелое нарушение ритма сердца;

острые инфекционные заболевания;

бронхиальная астма в обостренной стадии;

пневмония;

рахит;

недавняя вакцинация и т. д.

Если у человека обнаруживаются вышеперечисленные состояния, врачам приходится искать другие пути обезболивания или идти на риск, если результаты способны его компенсировать.

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