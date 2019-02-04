Всемирный день борьбы против рака: как уберечь себя от опасного заболевания

День борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля

Каждую минуту в мире, по крайней мере, одной женщине диагностируют рак молочной железы, каждые три минуты одна умирает. Остановить эту страшную статистику могут только сами пациенты, говорят врачи. Нужно только регулярно проходить обследование. Как же уберечь свое здоровье?

Виктория пришла на проверку к маммологу. Утверждает, подозрений на онкологию не имеет. Но проходит диагностику ежегодно.

"У меня есть генетическая предрасположенность, так как в семье болели онкологическими заболеваниями, поэтому я с этим очень тесно связана, и хочу себя предостеречь", – говорит киевлянка Виктория Добровская.

Первое, что делает врач, проверяет, есть ли у Виктории какие-то уплотнения. Ведь это – уже причина для более детальной диагностики.

К счастью, Виктория здорова, однако врач советует приходить проверяться даже чаще, чем раз в год. Ведь рак молочной железы занимает первое место в онкологических болезнях среди женщин в Украине. По данным Минздрава, только в прошлом году заболело 14 000 украинок, почти половина из них умерли. Если диагностировать рак на 1 стадии – 95% выздоравливают, на второй стадии шансов преодолеть недуг уже 80 процентов, а на третьей – только половина.

"Средняя статистика по Украине – где-то 40-42 пациента на 100 000 населения, это высокий уровень заболеваемости. Основными источниками риска являются генетические факторы, либо унаследованные или приобретенные", – говорит Милан Малец, онкохирург.

Среди причин также – пагубные привычки и стресс. Во время него у женщин происходит изменение гормонального состояния. А это негативно влияет на молочные железы.

"Поэтому раннее выявление данной патологии дает нам больше шансов в перспективе излечения данной болезни", – напоминает онкохирург.

Читайте также Украинцев губит слабый "мотор" и онкология

А вот Елена пришла с жалобами на родинки на спине. Их так много, что девушка переживает – не онкология ли это. Ведь рак кожи – тоже в списке самых распространенных онкологических заболеваний в Украине. Врач проверяет каждое образование на теле и не находит опасных. Но проверяться советует и ей. Ведь больные частно не подозревают, что их родинка может оказаться меланомой, и пустить метастазы.

"Из ста человек, заболевших онкологией, 3% – это меланома. Это много? Ну это очень много, да! И с каждым годом на 14-15% увеличивается количество заболевших", – приводит печальную статистику онкохирург Михаил Бакиев.

Больше всего рак кожи провоцируют солнечные лучи. Поэтому в летнее время года врачи советуют пользоваться солнцезащитными кремами. А главное – регулярно проверяться у врачей.

Напомним, ранее ученые выяснили, какое вещество защищает от рака груди.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram