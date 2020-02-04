Всемирный день борьбы с раком: пять фактов про рак груди

Рак – общее обозначение для более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма

Пять фактов про рак груди Фото: stocksnap.io

Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака. Целью этого Дня является привлечение внимания людей к проблеме. Кроме того, общественности напоминают о том, насколько опасна онкология и как важно уметь ее различать, чтобы в случае обнаружения опасного заболевания, обратиться за помощью вовремя.

Как уберечь себя от рака груди – смотрите видео:

Стоит понимать, что рак является общим обозначением для более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма человека.

По информации Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы является самым распространенным раковым заболеванием среди женщин во всем мире и все шире распространяется в развивающихся странах, где большинство случаев заболевания диагностируется на поздних стадиях. На него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин.

Вашему вниманию пять основных фактов про рак груди, которые должны знать все.

1. Рак груди очень просто распознать

На ощупь или на глаз рак молочной железы можно распознать или хотя бы заподозрить – он выглядит как плотный узел с заметным втяжением кожи над уплотнением. Если стадия рака уже не первая, то может также появится отечность кожи и наличие плотных узлов в подмышечных лимфатических узлах.

2. Рак молочной железы имеет наследственную предрасположенность

Рак груди у женщины может появиться намного раньше, если в семье уже были злокачественные опухоли. Об этом важно помнить и пройти в 25-30 лет полное генетическое обследование, обратившись к генетику или онкологу. Такой вид диагностики позволит обнаружить наличие мутаций генов, которые указывают на возможность развитии опухоли в ближайшем будущем.

Что важно знать каждой женщине о раке груди Фото: stocksnap.io

3. Рак молочной железы можно обнаружить на нулевой стадии

Чем раньше будет обнаружен рак, тем больше шансы его победить. Если он проявится до того момента, когда опухоль начнет прощупываться, то можно будет обойтись только обязательным маммографическим обследованием.

Именно по этому каждая женщина после 45 лет в обязательном порядке должна проходить ежегодную маммографию. Такая диагностика позволяет выявить злокачественное образование на очень ранних стадиях.

Женщинам до 45 лет достаточно проходить маммолога и УЗ диагностику один раз в год.

4. При лечении рака врачи сохраняют грудь

Современные технологии и подходы хирургов, позволяют сохранить женщинам грудь после профилактики и лечения рака молочное железы. Это позволяет женщинам избежать психологической травмы и не "остаться без груди". Подобные операции сохраняют привычное качество жизни женщины, убирая дискомфорт от ношения съемного протеза и подборов правильного белья. Грудь после реконструкции выглядит очень натурально.

5. Меры профилактики

Для профилактики рака груди необходимо знать факторы, которые влияют на вероятность развития болезни. Среди наиболее распространенных — гормональные заболевания, травмы груди, поздние первые роды, отказ от грудного вскармливания, курение, злоупотребление алкоголем и даже работа в ночные часы. Зная эти факторы заболевания, необходимо скорректировать свой образ жизни и не забывать об обследованиях, которые все же, являются самой надежной профилактикой.

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