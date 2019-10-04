Всемирный день животных: топ-7 аргументов в пользу профилактики осмотров кошек

Болезни у кошек очень часто носят скрытый характер

4 октября отмечается Всемирный день животных Фото: Pixabay

Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день животных. Целью этого дня является привлечение внимания к проблемам диких и домашних животных на всей нашей планете. И чтобы ваши любимые питомцы всегда были здоровыми, мы хотим рассказать несколько правил по уходу за ними с целью повышения

осведомленности владельцев о необходимости регулярных профилактических осмотров. Любителям кошек посвящается.

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В рамках просветительской кампании "Обследуй кота от носа до хвоста!", "Сегодня" хотят напомнить, что лучшая стратегия в поддержании здоровья животных – это профилактика недомоганий. Однако коты нуждаются в еще более пристальном внимании, чем другие домашние любимцы и вот почему.

Зачем нужен профилактический осмотр кошек

Коты тщательно скрывают свое плохое самочувствие. Вероятно, такое поведение им диктует генетическая память, которая сохранилась со времен жизни в дикой природе. В мире, полном хищной конкуренции, больное животное прилагает все усилия, чтобы самой не стать уязвимой целью. Именно поэтому коты "держатся до последнего ", в отличие от собак, которые куда более явственно намекают хозяевам на свои недомогания. Возрастные изменения котов малозаметны внешне. Это накладывает определенную специфику на отношение к домашним любимцам – так, к примеру, кошку, которая прожила с вами уже более 15 лет, трудно воспринимать как пожилую "даму", ведь выглядит она так же, как и раньше. А между тем, ваша кошечка уже требует особого отношения. Эксперты в целом соглашаются, что первые два года кошачьей жизни примерно равны первым 25 годам человека. После этого каждый дополнительный год для кота равен примерно четырем годам человека. Поэтому период зрелости наступает для кошек уже в 7-8 лет. В это время ежегодные осмотры у ветеринарного врача уже могут быть недостаточными – их целесообразно осуществлять дважды в год. Целый ряд заболеваний кошек в начале имеет бессимптомное течение. Среди них – хроническая болезнь почек, от которой, по некоторым оценкам, страдают до 40% кошек старше 10-летнего возраста. При этом заболевании, почки теряют способность фильтровать вредные вещества, которые накапливаются в крови. Поскольку хроническая болезнь почек является одной из самых распространенных причин преждевременной смерти кошек, рекомендуется контролировать состояние почек животных старше 7-летнего возраста дважды в год. Среди довольно распространенных проблем также является и гипертериоз. Мы не всегда знаем, каким было прошлое животного. Сегодня стало доброй традицией забирать к себе котов из приютов. По возможности,

зооволонтеры предоставляют базовую ветеринарную помощь – обрабатывают несчастных от паразитов, делают прививки, стерилизуют. Но, как известно, фундамент здоровья животные – это правильное питание в течение первого года жизни. Вряд ли оно было сбалансированным у бывшего беспризорника, поэтому так важно пройти обследование у врача – чтобы знать, как при возможности компенсировать имеющиеся проблемы. Параметры, по которым мы привыкли контролировать состояние здоровья, отличаются у котов. Так, температура их тела выше, чем у людей, и определить норму на ощупь невозможно. Здесь не обойтись без термометра. Коты иным способом, чем люди, распределяют энергетические затраты: после резких периодов активности (необходимых в природе для охоты), они подолгу отдыхают, поэтому проспать большую часть суток для четвероногого – нормально. Но если сонливость стала больше, чем обычно, здесь уже наверное не обойтись без дополнительных исследований, которые назначает ветеринарный врач. Набор лишнего веса у котов может происходить незаметно. Особенно удачно удается скрывать лишние граммы, а то и килограммы, пушистым представителям кошачьего племени. Чтобы наверняка избежать проблем с обменом веществ, сердечно-сосудистой системой и двигательным аппаратом, которые провоцирует ожирение, животное нужно регулярно взвешивать. Набор веса может происходить как из-за возрастного уменьшения активности, так и из-за недомогания. Физиологические проблемы могут маскироваться под психологические, и наоборот. Изменения в отношении к лотку, перекосы в пищевом поведении, общая нервозность – все эти проявления могут быть обусловлены как внешними факторами (например, появлением в доме нового любимца или члена семьи), так и внутренними – несбалансированным рационом, проблемами с ЖКТ, сбоями в работе щитовидной железы и другими проблемами. Даже при малозаметных изменений в поведении животного необходимо исключить физиологическую патологию. Убедившись, что со здоровьем все в порядке, стоит посоветоваться с бихеивористом, который специализируется на зоопсихологии котов.

Фото: Pixabay

Интересно, что сегодня продолжительность жизни котов все более возрастает. Ученые выделяют три основные причины:

развитие медицины;

улучшение условий жизни и повышение качества питания животных;

рост осведомленности хозяев по профилактике и своевременному лечению.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими болезнями можно заразиться от кошек. Кроме того, читайте интересные факты о котах.

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