Встреча с собой в воде: что такое метод Ватсу и как массаж влияет на здоровье

Сеанс Ватсу может устранить неполадки в теле и психике

В Украине набирает популярность метод Ватсу — микс точечного массажа и приемов шиатсу, проделываемый в теплой воде. В течение 60—75 минут (цена сеанса — в среднем 700 грн) терапевт, удерживая человека всего за две точки на затылке и копчике, ведет его тело по замысловатой траектории, сгибает и разгибает его в разных положениях, фиксирует согнутые конечности под разными углами и мягко нажимает на биологически активные точки. Чтобы во время сеанса пациент находился на поверхности водяной глади, его ноги обматываются лентами из специального материала, который делает их похожими на поплавок.

Сеансы Ватсу отличаются по спектру применяемых техник массажа, растяжки и расслабления в зависимости от физического и эмоционального состояния пациента. Но суть методик неизменна и регламентируется требованиями Всемирной ассоциации водного бодиворка. Проверить, что перед вами сертифицированный инструктор Ватсу, просто: он должен быть в списке практикующих терапевтов, который размещен на сайте указанной Ассоциации (в нее входят специалисты из 90 стран). Проводить сеансы имеет право также провайдер Ватсу — человек, который еще не закончил образование по этой программе, но имеет достаточный уровень знаний и опыта и соответствующий диплом, выданный Ассоциацией (проверить тоже можно на сайте).

Одни пациенты говорят, что получают после сеансов Ватсу оздоровление тела, другие — психики, третьи получают два эффекта в одном. Расскажу, как это было у меня.

Экскурсия в небытие

Теплая вода сама по себе способна дать ощущение релакса: мышцы расслабляются, улучшается питание всех органов за счет расширения капилляров, а тут тебя еще и укачивают, как дитя. Но уйти в нирвану никак не получалось: накануне сеанса у меня произошел конфликт, и я все время прокручивала случившееся, досадуя, что не смогу прочувствовать воздействие техники в полной мере. А ведь мне потом нужно как-то правдиво описать ее в действии, чтобы описать максимально детально!

Впрочем, спустя какое-то время я поймала себя на том, что жую свою мыслительную жвачку не потому, что не могу избавиться от тягости, а потому, что ищу решение проблемы. Но с каждой новой минутой случившееся становилось все более неважным, и в какой-то момент негативные мысли просто ушли. Мозг отключался все чаще и все на более длительное время, сознание затопило умиротворение, граничащее с безразличием. Казалось, что с того момента, как я вошла в воду, прошло не больше пяти минут и одновременно — что я здесь отродясь.

Причины нездоровья

"Чаще всего человек расслабляется не сразу. Мозг воспринимает такое состояние как опасность: современные люди привыкли все контролировать и все время быть начеку. Но это искаженная реальность! Не бывает такого, чтобы ежечасно в жизни человека происходили стрессовые события, а потому напряжение в режиме нон-стоп по определению нонсенс. В таком мире кривых зеркал человеку трудно отличить себя истинного от созданных образов. Потому многие люди по большому счету несчастливы: они не живут своими потребностями и целями, замкнуты в кругу проблем, не знают себя. Причем они не чувствуют даже свое тело: часто они говорят, что у них мышца болит "вот здесь", а когда терапевт через 20 минут все-таки вводит человека в состояние глубокого расслабления — оказывается, что именно "здесь" зажимов нет. А вот выше, ниже это места или вообще на противоположной стороне тела мышца заблокирована — она трудно поддается перемещениям", — рассказывает Людмила Литвинчук, сертифицированный тренер Ватсу.

Возвращение с "войны"

Чем особенно расслабление при помощи Ватсу? Ведь традиционный массаж или акупунктура тоже сопровождаются ощущением эйфории и релакса.

"Дело в том, что при Ватсу используется несколько техник одновременно. При этом ни мышцы, ни позвоночник, ни суставы больше часа не испытывают нагрузок, тепло воды постоянно разогревает мышцы. Это многообразие релакс-факторов не просто расслабляет, а делает это состояние глубоким, — объясняет Людмила. — Если говорить о теле, то это нормализует кровообращение, ток лимфы, обменные процессы и передачу нервных импульсов. Человек оздоравливается, у него нормализуются сон, работа иммунной системы, повышается работоспособность, выносливость, концентрация внимания и скорость решения задач, улучшаются сон и пищеварение. Если говорить о ментальном состоянии, то снятие блоков позволяет энергии свободно циркулировать, исчезает чувство постоянной опасности, человек входит в состояние внутренней тишины. В таких условиях у него возникает ощущение, что его жизнь и жизнь вообще — прекрасна. Ему становится легко понять, кто он, чего он хочет, проще выстроить задачи по приоритетности. Подобный эффект объясняется тем, что на постоянную оборону, борьбу и контроль мозг человека тратит около 95% своих ресурсов. А когда он вышел из зоны "войны", то может эту огромную часть энергии использовать на другие дела. Вот почему голова заметно яснеет".

Могу подписаться под каждым словом: выйдя из бассейна, я ощущала не только физическую легкость, но и какую-то душевную невесомость. Голова стала гораздо чище, а на часть проблем, ранее казавшихся вечными, я нашла ответы и решения.

Истории из практики

На памяти Людмилы десятки историй, в которых сеанс Ватсу ставал для людей рубиконом: люди утверждали, что, наконец, вошли в зону комфорта. Кто-то бросал "насиженное место" и ставал дауншифтером, отправляясь жить далеко от цивилизации, а кто-то увольнялся с работы, где его зарплата исчислялась не одним десятком тысяч гривен, ради того, чтобы реализовать детскую мечту, хотя доходы от этого уменьшались в разы.

"Главное чувство, парализующее все желания человека на корню, — страх трудностей, лишений, провала, если те будут реализованы. В состоянии глубокого расслабления страхи перестают пугать человека не потому, что они надуманы (хотя бывает и так), а потому, что он начинает четко понимать, как будет справляться со всем этим. Человек дает себе разрешение так поступать! Но иногда оно приходит не сразу, а через неделю после расслабления", — говорит Людмила.

Чтобы избавиться от страха и познакомиться с собой, нужно около трех сеансов. Иногда требуется больше, иногда достаточно одного. Мне это удалось с первого. Приятнейшее чувство, скажу я вам: уверенность, что нет ничего невозможного, я уже и не помню, когда испытывала. Конфликт, о котором я упомянула вначале, я разрешила. Причем быстро и эффективно.

Результат. Терапия в воде повышает иммунитет, улучшает работоспособность и помогает найти свое "я"

Другие методы релакса

"Расслабить мозг и оздоровить тело могут и другие антистрессовые методики, — говорит Инна Засоба, нейропсихолог, кинезиолог, учредитель "Ассоциации интегративной кинезиологии". — Итак, положите одну руку на лоб (здесь находится зона сознательного ассоциативного мышления, которая блокируется при стрессе), вторую — на затылок. И подумайте о ситуации, которая вас угнетает, злит. А затем представьте, какой вариант событий вы бы хотели видеть. И решение, как его достичь, обязательно придет!

Полезно также упражнение для интеграции левого и правого полушарий: именно от этого зависит скорость мышления и эффективность принятия решений (полезно при прокрастинации). Маршируйте на месте, при этом левый локоть тяните к правому колену, а затем — правый локоть к левому".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как выбрать идеального тренера по фитнесу. Если вы выберете неправильного тренера, то рискуете получить серьезные проблемы со здоровьем.

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