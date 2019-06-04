Актуально

Второе дыхание: как стволовые клетки спасают жизнь

В девяностых годах прошлого века, когда стало известно, что стволовые клетки помогают в лечении ряда болезней, начали появляться криобанки

1960 год. Семилетняя Нэнси с родителями посещает Диснейленд. Она вместе со своей сестрой-близнецом здорово проводит время – веселится и радуется каждому аттракциону. Но после развлечений показывает маме подушку, на которой следы крови из десен. Семья отвозит девочку к стоматологу. Дантист обследовал ребенка и направил его с семьей в клинику Мэйо (штат Миннесота) – многопрофильный медицинский центр, который специализировался на сложных болезнях.

Там Нэнси начинает лечить доктор Робер Кайл. Девочке делают переливание крови, впоследствии это будет 98 процедур. Нэнси пришлось пройти через многочисленные болезненные биопсии костного мозга, гормональную терапию, которая негативно повлияла на рост ребенка. Бывали случаи, когда врачи сомневались, переживет ли маленькая пациентка ночь.

1963 год. Все изменил случай. Однажды доктор Кайл заметил в клинике сестру-близняшку Нэнси – Бонни.

Врач предложили семье Нэнси трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток костного мозга от ее сестры-близнеца. Трансплантация костного мозга в 60-х годах ХХ века лишь зарождалась и выполнялась только между однояйцевыми близнецами. Робер Кайл выполнил ребенку свою первую трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Тогда не проводились тесты на определение тканевой совместимости, поэтому обеим сестрам на руку были пересажены частицы ткани друг друга, чтобы удостовериться, что не будет отторжения. После трансплантации костного мозга, Нэнси провела шесть недель в изоляции и ее болезнь и кровотечения прекратились.

В будущем Нэнси стала матерью двух детей и бабушкой двух внуков. Она работала учительницей в начальной школе и занималась программой для детей с аутизмом. В жизни Нэнси больше всего благодарна доктору Кайлу и своей сестре, которая поделилась с ней костным мозгом. Более 50 лет Нэнси является самым возрастным в мире долгожителем после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

2015 год. Китай. Рождается Жао Жаксин.

Вскоре она станет первым ребенком в Китае, которому осуществили трансплантацию пуповинной крови для лечения генетической болезни кишечника. Именно это заболевание часто является причиной смерти новорожденных. Уже в возрасте 8 дней у Жао начались проявления диареи. Такие же симптомы стали причиной смерти ее сестры в возрасте 5 месяцев. Мама девочки боялась, что потеряет Жао.

Генетическое исследование показало, что ребенок страдал воспалительным заболеванием кишечника с очень ранними проявлениями. Эта болезнь вызвана наследственной генетической мутацией. Дефицит гена приводит к нарушению в иммунной системе кишечника.

Единственным эффективным методом лечения воспалительного заболевания кишечника у новорожденных является трансплантация стволовых клеток. Трансплантация может "исправить" генетический дефект и взять под контроль симптомы заболевания.

Маленькая Жао стала одной из девяти первых пациентов, которым провели трансплантацию пуповинной крови в больнице Фуданского университета. Возраст маленьких пациентов составлял от 6 до 43 месяцев, а вес – от трех до десяти килограммов.

Состояние девочки нормализовалось уже через три месяца после трансплантации. Когда маленькая Жао вернулась из больницы домой, ее мама радостно воскликнула: "Я помню ее в возрасте 100 дней, когда она была как скелет, а сейчас она почти пышечка".

Истории, речь о которых шла выше, невозможны без участия докторов и медицинских центров. Также важное место в исследованиях стволовых клеток занимают научные центры. Именно там проходит экспертиза, тесты и хранится биоматериал. Первенство в таких научных центрах занимают криобанки.

Криобанки начали появляться в девяностых годах прошлого века, когда стало известно, что стволовые клетки помогают при лечении ряда болезней. Сегодня в 96 странах мира созданы более 400 таких учреждений. Самое крупное хранилище пуповинной крови находится в США – Cord Blood Registry. Банк открылся в 1992 году и в нем хранится более 500 000 образцов. В Европе крупнейший банк – CryoSave – 250 000 клиентов. Он появился почти на десять лет позже.

Главным криоцентром Украины является Криобанк, который функционирует на базе Института клеточной терапии в Киеве. Он был основан в 2003 году. Сейчас это лаборатории площадью 700 кв. м, более 200 успешных трансплантаций стволовых клеток пуповинной крови и клиентская база в 12 000 человек. Пуповинная кровь, плацента и ткань пуповины – те источники, которые имеют больше всего стволовых клеток в своей структуре. Сбором и хранением всех трех видов биоматериалов и занимается Криобанк.

Для успешной транспортировки клеток нужно вложиться в 24 часа (так называемый "золотой стандарт"). Если его превысить – клетки начинают отмирать. После транспортировки, биоматериалы хранятся в специальных резервуарах, наполненных жидким азотом. Срок хранения – от одного дня до двадцати лет. Процедура заморозки позволяет сохранить до 96% стволовых клеток биоматериала после размораживания.

Читайте также: В гостях у Мистера Фриза. Как устроен первый украинский криобанк.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram