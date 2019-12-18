Вы пожелтели? Возможно у вас желтуха. Каротиновая

Переизбыток витамина А может привести к окрашиванию кожи

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Зимой мы стараемся есть больше витаминов. Но их переизбыток тоже вреден. Если в рационе много моркови, тыквы, хурмы, цитрусовых плодов, то кожа из-за накопления каротиноидов может приобретать желтый оттенок различной интенсивности. При этом никаких других жалоб (температура, тошнота, запор, диарея, боли в животе, привкус горечи и т.д.) нет.

Как правильно насыщаться витаминами. Смотрите в нашем сюжете.

Симптомы каротиновой желтухи

У большинства людей при переизбытке в рационе питания моркови или мандаринов в первую очередь желтеют ступни ног, затем ладони и уже затем — остальная кожа.

Важнейший признак каротиновой желтухи — при ней никогда не будут окрашиваться склеры глаз, а только кожа. А вот если пожелтели и глаза, это обязательный повод обратиться к врачу.

Есть данные исследований, подтверждающие, что избыток витамина А у курильщиков сигарет может повышать риск развития злокачественных опухолей, особенно рака легких. Впрочем, эти выводы сделаны именно о потребителях искусственно синтезированных витаминов. Имеются веские доказательства того, что естественные ретиноиды и каротиноиды из натуральных продуктов, наоборот, профилактируют онкологические заболевания.

Поэтому важно знать, если вы курите, то не принимайте химических витаминов с высоким содержанием витамина А.

Переизбыток витамина А

Каротиноиды — предшественники витамина А (ретинола), которые, попадая в пищеварительный тракт организма человека, трансформируются в этот самый витамин, разносятся с лимфой и кровью во все органы и системы органов. Однако каротиноидов усваивается не более 15–25%, это разумное природное ограничение. Кроме моркови провитаминов А достаточно много в красном перце, тыкве, абрикосах, винограде, облепихе и многих других растениях.

Чем растение краснее, оранжевее, желтее, тем больше там каротиноидов. Компоненты, из которых в организме с участием сока поджелудочной железы, желчи, пищевых жиров, цинка, секретов слизистой оболочки кишечника строится витамин А, содержатся и в зеленого цвета овощах: капусте брокколи, горохе, яблоках, петрушке и т.д. Правда, гораздо меньше, чем в моркови.

Каротиноиды растительные не заменяют полностью такие же провитамины животного происхождения (ретиноиды). Они удачно дополняют друг друга. И помогают зрительной, кожно-покровной, иммунной, опорно-двигательной системам выполнять свои функции. Витамин А осуществляет функцию защиты и поддержки слизистых оболочек, участвует во множестве других метаболических процессов. Животных ретиноидов много в куриных яйцах, говяжьей печени, рыбной икре, молочных продуктах. Организм человека мудро приспособился к нескольким альтернативным взаимозаменяемым источникам получения важнейшего для нормальной жизнедеятельности жирорастворимого соединения.

Норма витамина А

В сутки взрослому, физически интенсивно работающему человеку требуется до 0,003 г витамина А, детям — в 5 раз меньше, работникам умственного труда — в 2–4 раза меньше. До миллиона детей в слаборазвитых странах умирают ежегодно от дефицита витамина А, обязательно на фоне общего голодания. Запас веществ группы витамина А хранится в печени. Сравнительно небольшое количество его депонируется в жировой ткани и почках.

Длительное и постоянное употребление ретиноидов (рыбий жир, печень, рыбная икра) в дозе свыше 0,004 г в сутки может вызвать хроническое отравление в связи с передозировкой. Такой пациент страдает от постепенно нарастающих тошноты, рвоты, диареи, судорог, болей в печени, животе и суставах, от воспаления глаз и слизистых оболочек. Такое состояние, если его правильно распознали и вовремя выявили, лечится только в больнице от десяти дней до месяца. При отсутствии адекватной медицинской помощи возможен смертельный исход.

Повышенные дозы витамина А категорически запрещены беременным из-за опасности возникновения врожденных уродств у ребенка. Женщина должна получать каротиноиды и ретиноиды только из продуктов питания.

Лечение каротиновой желтухи

Если кожа (но не склеры глаз!) пожелтела на фоне избыточного употребления оранжевых фруктов и овощей, то нужно просто на время прекратить их употребление.

А также на неделю-другую отказаться от цитрусовых, тыквы, рыбной икры, куриных яиц, печени. Организм в данном случае наведет в себе порядок сам.

Не окажется лишним и временный отказ от острой, жареной пищи, копченостей, шоколада, крепких бульонов. Чуть больше времени, чем обычно, в эти две недели желательно подставлять кожу прямым солнечным лучам. Ведь одна из функций каротиноидов – защита кожи от ультрафиолета. Поэтому, чем больше мы перебываем на солнце (но без фанатизма), тем быстрее каротиноиды расходуются интенсивнее. Вообще, все хорошо в меру, и морковка в том числе.

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