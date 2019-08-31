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Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

Участница шоу отметила, что не собирается извиняться за то, кем она есть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:09
Екатерина Лукьяшко покинула шоу "Зважені та щасливі 9" первой
Екатерина Лукьяшко покинула шоу "Зважені та щасливі 9" первой
Фото: пресс-служба СТБ

Выбывшая участница шоу "Зважені та щасливі 9" Екатерина Лукьяшко на своей странице в Instagram сделала неожиданное заявление о своей внешности и жизни вне проекта.

"Девушка на фото такая же, как и вы. Я серьезно (не спешите закатывать глаза). Она верит в настоящую любовь, мечтает о квартире в Киеве и ежедневно ходит на работу. И как все другие несет свой крест – собственный вес, – пишет Катя. – Моя вина в том, что довела себя до этого состояния – моя ответственность изменить ситуацию".

INSTAGRAM

Участница шоу отметила, что не собирается извиняться за то, кем она есть. "Никто не заставит меня извиняться за мое тело, его размер, мои мысли или взгляды на жизнь. Любить себя не наглость, а жизненно важная необходимость. Это то, чего я сейчас учусь", – отметила она.

По словам Кати, одной из причин, которая частично повлияла на ранний набор веса, стал гипоталамический синдром (комплекс эндокринных, обменных, вегетативных расстройств, обусловленных патологией гипоталамуса). Всегда любила вкусно поесть и никогда не занималась спортом.

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Катя хочет изменить себя, чтобы создать отношения. Она реализовалась в карьере, но в личной жизни одни неудачи. Работала журналистом во многих изданиях: начиная от небольшой районной газеты заканчивая местом, где сейчас работает редактором – сайт Gazeta.ua. В подчинении Кати теперь даже есть несколько журналистов. Она считает, что достаточно успешна и хорошо зарабатывает. Мечтает написать книгу про 100 худших свиданий.

Напомним, ранее Анита Луценко показала, как выглядела семь лет назад. А Марина Боржемская поделилась советами, как начать новую жизнь.

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Источник: Сегодня
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