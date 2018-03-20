Выявлена неожиданная связь между алкоголем и здоровьем сердца

Сегодня, 11:04

В ходе исследований участвовало три тысячи молодых людей

Алкоголь опасен. Фото: pixabay
Алкоголь опасен. Фото: pixabay

Однако европейские кардиологи в результате наблюдений и исследований выявили еще одну смертельную опасность алкоголя, пишет MedicalXpress. По их словам, чем больше алкоголя выпито, тем выше риск сердечного приступа.

Прием алкоголя медики связывают с фибрилляцией предсердий, одним из видов сердечной недостаточности, который может протекать в хронической форме, но в результате привести к летальному исходу.

В частности, в ходе исследований при участии 3 тысяч молодых людей кардиологи нашли связь между тахикардией синуса и концентрацией алкоголя в организме. Также с употреблением алкоголя были связаны и негативные показатели ЭКГ-обследования.
О вреде алкоголя было сказано уже много, потому каждый может прочесть хоть небольшую, но лекцию о спиртном и последствиях его распития.

"Чем больше спиртного вы пьете, тем выше ваш сердечный ритм", – подчеркнул д-р Стефан Бруннер, мюнхенский кардиолог, один из ведущих авторов исследования.

Напомним, назван алкогольный напиток, который заменяет тренировки в спортзале.

Кроме этого, мы писали, что произойдет с вами после полного отказа от алкоголя.
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