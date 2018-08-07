Вызывает 80% смертей: Ульяна Супрун назвала главного "убийцу" здоровья

Чиновник утверждает, что это значительно сокращает жизнь

Берегите здоровье. Фото: depositphotos

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее назвала способ продлить жизнь на 14 лет, утверждает, что главный враг здоровья украинцев – это неправильный образ жизни.

"От образа жизни напрямую зависит его качество и продолжительность. Никаких "но" здесь нет. Более 80% смертей в Украине вызвано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни", – рассказывает глава Минздрава.

Чиновник также дала несколько советов украинцам, от чего лучше навсегда отказаться:

"Если ежедневно переедать, объедаться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом – жизнь будет продолжаться короче, чем оно могло бы".

Напомним, Супрун развенчала популярный миф: что можно пить в жару. Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз – Супрун.

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