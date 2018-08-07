Вызывает 80% смертей: Ульяна Супрун назвала главного "убийцу" здоровья
Чиновник утверждает, что это значительно сокращает жизнь
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее назвала способ продлить жизнь на 14 лет, утверждает, что главный враг здоровья украинцев – это неправильный образ жизни.
"От образа жизни напрямую зависит его качество и продолжительность. Никаких "но" здесь нет. Более 80% смертей в Украине вызвано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни", – рассказывает глава Минздрава.
Чиновник также дала несколько советов украинцам, от чего лучше навсегда отказаться:
"Если ежедневно переедать, объедаться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом – жизнь будет продолжаться короче, чем оно могло бы".
Напомним, Супрун развенчала популярный миф: что можно пить в жару. Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз – Супрун.
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