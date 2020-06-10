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Вызывает аллергию и переносит коронавирус: иммунолог развенчала мифы о тополином пухе

Сегодня, 13:00

В период цветения тополя желательно носить солнечные очки, а вот от контактных линз на улице лучше отказаться

На улице настоящее лето! Об этом свидетельствует не только жара, но и тополиный пух, который теперь везде. И хотя тополиный пух – это достаточно красиво, как настоящий снегопад летом, но для многих период цветения тополя становится довольно сложным испытанием. Ведущие Мария Мельник и Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, почему так много людей страдают от тополиного пуха и может ли он стать переносчиком коронавируса.

Оказывается, аллергия, на которую каждый июнь страдает немалое количество украинцев, вовсе не на тополиный пух, рассказала иммунолог Алла Волоха.

Есть ли аллергия на тополиный пух
Есть ли аллергия на тополиный пух
Фото: Depositphotos

"Аллергии на тополиный пух не существует. Он может быть переносчиком других аллергенов: пыльцы растений и деревьев, на нем могут оседать какие-то загрязненные частицы воздуха, особенно в городах", – отметила иммунолог.

То есть пух только транспортирует то, на что у человека аллергия. Сам тополиный пух является гипоаллергенным, а еще – очень полезным материалом. В чистом виде его даже используют для наполнения подушек и одеял.

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А может ли тополиный пух, который сейчас везде, переносить коронавирусую инфекцию? Эксперты уверяют, что вероятность этого очень мала.

"Сложно себе представить, чтобы такое огромное количество вируса летало в воздухе и чтобы он каким-то образом абсорбировался на этот пух. Даже если в теории он попадет на какую-то частичку пуха, то на самом деле он не так долго живет, чтобы эта частица попала когда-то к человеку", – объяснила иммунолог.

Почему так много людей страдают от аллергии на тополиный пух – смотрите видео:

Но некоторых неприятностей, связанных с пухом, все же избежать сложно.

"Он может оседать на слизистой оболочке глаза, носа и вызывать механическое раздражение. Это может быть слезотечение, покраснение глаз, заложенность носа, чихание", – рассказала Алла Волоха.

Чтобы избежать подобных реакций на пух, эксперты советуют в период цветения тополя носить солнечные очки, а вот контактные линзы на улицу лучше не надевать. Чтобы пух не лип к лицу, женщинам рекомендуют временно не использовать увлажняющие и тональные кремы. А вот ношение маски, которое сейчас предусмотрено карантинными мерами, поможет защитить не только от коронавируса, но и от надоедливого пуха.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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здоровье аллергия коронавирус
Источник: Сегодня
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