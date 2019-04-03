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Вызывает тошноту и головную боль: врачи назвали популярную пищевую добавку, опасную для организма

Глутамат натрия содержится во многих продуктах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50

Пищевыми добавками в продуктах уже никого не удивить. Однако одна из них опасна тем, что провоцирует постоянное чувство голода, предостерегает исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Что это за добавка и как ее обнаружить в составе продуктов?

Съешь один кусочек, а потом хочется еще и еще. Такая любовь к снекам обусловлена ​​не только большим количеством специй, но и различными пищевыми добавками. В частности, глутаматом натрия. На вид он как соль. Натуральная, эта добавка очень дорогая. Но дешевые ее аналоги сейчас добавляют чуть ли не во все сладости, объясняет эксперт по здоровому питанию Юлия Загура. А еще глутаматом натрия прикрывают дешевые и вредные составляющие в продуктах.

"Это колбасные изделия, азиатские соусы, любые дешевые снеки. Например, чипсы и так далее", – говорит Юлия Загура.

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Коварство глутамата заключается еще и в том, что он заставляет людей есть больше, предостерегает диетолог.

"Микрочастички после приема пищи остаются в ротовой полости, вызывают раздражение рецепторов и возникает чувство голода, которое не имеет ничего общего с настоящим", – объясняет специалист по питанию.

Кроме того, чрезмерное потребление этой добавки изрядно вредит здоровью.

"Может быть поражена печень. Могут возникнуть различные диспепсические явления: тошнота, рвота, слабость", – рассказывает диетолог Александр Кущ.

Эти симптомы прежде всего испытывают люди, которые чувствительны к глутамату. Поэтому лучше избегать перенасыщения ним организма и внимательно читать содержание продуктов, которые покупаете. На этикетках глутамат обозначают как Е 621.

Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли низкокалорийные десерты полезны для здоровья.

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Источник: Сегодня
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