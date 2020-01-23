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Вздутие живота: симптом болезни или результат неумеренного аппетита

Тяжесть в желудке и вздутие живота не всегда связаны с перееданием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:49
Фото: Depositphotos

Причин вздутия живота может быть очень много. Среди них и особенности питания. Например, употребление гороха, фасоли, сои вызывает избыточное газообразование в кишечнике. Такими же побочными эффектами могут обладать сладкие газированные воды, чай, кофе, грибы, черный хлеб, яблоки, молоко, белокочанная капуста, продукты, богатые клетчаткой.

Как начать правильно питаться. Смотрите в нашем сюжете.

У каждого человека — индивидуальные особенности пищеварительных ферментов и кишечной микрофлоры. Поэтому вздутие живота может наблюдаться из-за употребления самых неожиданных продуктов, которые у 99 % людей не вызывают никаких неудобств. А вот у данного конкретного индивида — вызывает! Например, шоколад, курятина, орехи. Обычно такой человек, приобретая жизненный опыт, просто отказывается от таких "индивидуально газообразующих" продуктов и живет обычной жизнью.

Вздутие живота могут вы­зывать и нарушения микробной флоры кишечника (особенно после приема антибиотиков и некоторых других лекарств).

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Есть такое понятие "аэрофагия", когда человек в силу различных причин во время приема пищи заглатывает вместе с едой избыточное количество воздуха.

Нередко живот вздувается при стрессах, переживаниях — что чаще вписывается в картину такого недуга, как "синдром раздраженного кишечника".

Вздутие верхних отделов живота, происходящее сразу после еды, чаще наблюдается и при эрозивных гастритах. В любом случае, если вздутие принимает мучительный характер, следует обратиться к врачу и провести необходимые обследования, чтобы исключить серьезные заболевания.

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