Ячмень на глазу: почему он появляется и как его быстро вылечить

Узнайте, как вылечить ячмень за один день

Выходя на улицу, мы уже научились не касаться руками лица, не чесать глаза. Но иногда на веке все равно может выскочить ячмень. Это инфекционное воспаление экзокринной железы или железы внешней секреции, расположенной на краю века. Различают ячмени двух типов – внутренний и внешний. В каждом случае ячмень характеризуется присутствием красноватого воспаленного бугорка и весьма чувствительных болевых ощущений. Причиной инфекции, провоцирующей появление ячменя, являются бактерии золотистого стафилококка.

"Особенно часто ячмень выскакивает на глазу у людей со сниженным иммунитетом. Ведь золотистый стафилококк является условно-патогенным микроорганизмом. То есть, он может жить в организме человека, не причиняя беспокойства, пока иммунные силы нормальные. Как только происходит сбой, стафилококк начинает атаковать, вызывая гнойно-воспалительные заболевания", – рассказывает офтальмолог Дарья Гончар.

Ячмень на веке вызывает золотистый стафилококк Фото: Depositphotos

Несмотря на то что методы лечения ячменя зависят от остроты воспаления, существует ряд довольно простых и эффективных методов решения и профилактики этой неприятной проблемы.

Симптомы и признаки ячменя на глазу

Появление воспаленного бугорка на краю верхнего или нижнего века.

Отечность века.

Болезненные ощущения и дискомфорт в области века.

Покраснение кожи и слизистой века.

Повышенная чувствительность века.

Наличие корочки на краю века.

Ощущения жжения в глазу.

Опущение века в результате отечности.

Ощущение зуда в области зрачка, как будто в глаз попала песчинка.

Ухудшение зрение, в частности снижение резкости.

Присутствие слизистых выделений, впоследствии образующих корочку на краю века.

Народные средства лечения ячменя

Несмотря на широкий ассортимент медикаментозных средств для устранения воспалительных процессов слизистой глаза, многие люди по-прежнему предпочитаются избавлять от ячменя с помощью проверенных годами народных средств. Однако при любом ухудшении состояния ячменя и глаза в целом следует немедленно обращаться к специалисту.

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Очищение

Бактерии золотистого стафилококка поражают сальную железу, и наличие грязи и пыли только усугубляет положение, способствуя распространению воспалительного процесса. Поэтому в борьбе с ячменем следует, прежде всего, следить за чистотой пораженной зоны. Промывать веко лучше всего теплой водой, исключив применение агрессивных средств. Протирайте область ячменя ватным диском, смоченным в чистой теплой воде, примерно каждые пять часов.

Семена кориандра

Семена кориандра нередко применяют для устранения боли и отеков, вызванных созреванием ячменя на веке. Замочите семена кориандра в воде на час-два, затем отожмите воду и используете ее для промывания века. Для достижения максимального результата промывания следует регулярно проводить в течение недели.

Листья гуавы

Гуава славится своими бактерицидными действиями. Компресс из листьев помогает достаточно быстро избавиться от ячменя на глазу. Поместите листья гуавы в теплую воду, через несколько секунд выньте лист из воды и наложите на пораженное веко как компресс. Как только лист остынет, снова опустите его в теплую воду, а затем верните на веко. Улучшение обычно наступает уже в ближайшие 5-7 дней.

Одуванчик

Для стимуляции созревания ячменя и скорейшего избавления от него народные целители при каждом приеме пищи рекомендуют пить чай из одуванчика. Одуванчик оказывает прекрасное антибактериальное действие.

Чай

Компрессы из чайных пакетиков не только устраняют отечность и темные круги под глазами, но и помогают в кратчайшие сроки избавиться от ячменя на глазу. Дубильное вещество таннин, активное компонент, который содержится в чае, разглаживает и укрепляет кожу.

Травяной сбор

Для лечения ячменя можно приготовить травяной отвар из листьев акации и петрушки. Прокипятите травяное сырье в воде в течение 10 минут, затем остудите отвар, пропитайте им салфетку и поместите ее на веко с ячменем.

Вода и мыло

Иногда для избавления от ячменя пораженную зону регулярно очищают водой с мылом, правда, такой способ подходит только для лечения ячменя на веке. Закройте глаз и аккуратно промойте веко теплой водой с мылом.

Медикаментозное лечение

Обезболивающие препараты

Первые дни созревания ячменя, как правило, сопровождаются болью, острота которой зависит от интенсивности инфекции. При сильной боли можно принять нестероидный противовоспалительный препарат, главным компонентом которого выступает аспирин или ибупрофен, то есть вещества, оказывающие обезболивающее действие. Параллельно с приемом медикаментов можно применять и другие методы лечения ячменя.

Антибактериальные кремы

Существует два вида антибактериальных кремов: бактериостатические и бактерицидные. Первые главным образом предупреждают рост бактерий, в то время как кремы, обладающие бактерицидными свойствами, разными разрушают бактерии, несущие инфекцию.

Как правило, ячмень на веке вызревает и проходит сам по себе в течение нескольких дней, однако нередки случаи повторного попадания инфекции. В подобных ситуациях рекомендуется оральный прием антибиотиков или применение мазей с аналогичным эффектом.

В отдельных случаях требуется хирургическое вмешательство с применением местной анестезии. Иногда в пораженную область вводится инъекция противовоспалительного препарата, такая процедура позволяет быстрее снять отечность и повысить эффективность лечения.

Как избежать ячменя

Соблюдение правил гигиены часто позволяет избежать попадания инфекции и появление ячменя. Старайтесь содержать в чистоте кисти для макияжа, пользуйтесь чистыми носовыми платками и не надевайте чужие контактные линзы, равно как и не делитесь с другими своими собственными. Спровоцировать появление ячменя могут также и нарушения рефракции, при наличии такой проблемы, человек часто трет глаза, что в значительной мере повышает риск попадания инфекции.

Профилактика всегда обходится дешевле, чем лечение, но, если уж у вас появился ячмень, не паникуйте. Среди традиционных и народных средств обязательно найдется способ, который вам поможет.

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