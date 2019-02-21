"Яд для организма": чем опасна пицца с колбасой

Диетологи включили пиццу с колбасой в список самых опасных блюд

Убрать хлам из холодильника призывают диетологи. Оказывается, любимые блюда украинцев опасны для здоровья. В черном списке – сельдь под шубой, пицца с колбасой и куча других привычных нам блюд. Какую же опасность они скрывают?

Оказывается, любимая всеми сельдь под шубой вредит здоровью, уверяет диетолог Евгения Крылова. Ингредиенты, из которых состоит блюдо – несовместимы.

"Сочетание майонез плюс селедка может вызвать расстройства нашего организма. Данный продукт не только калорийный, но очень вредный для нашего организма, потому что там есть трансжиры", – говорит специалист по питанию.

И такая несовместимость – не только в этом блюде. Паштеты, рагу или салаты с большим количеством составляющих – тоже не принесут пользу. А любимая всеми пицца с колбасой, грибами и овощами – вообще яд для человеческого организма. Ведь это – сочетание противоречивых ингредиентов, считает генетик.

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"Белок животного происхождения и белок растительного происхождения действительно очень часто несовместимы, поэтому желательно их разъединить", – говорит Людмила Гончарова.

Но кроме этого, колбаса вследствие термической обработки может привести к формированию опухолей.



"Потому что выделяются вещества, которые пагубно влияют на организм, а в пицце это все еще и запекается. Так выделяются канцерогены – вещества, которые уже опасны для нашего организма", – рассказывает Евгения Крылова.

Эксперт советует: мясо лучше есть с овощами, а рыбу с кашами. А кроме этого, раз в месяц полезно практиковать раздельное питание.

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