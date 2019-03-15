Японская диета на 13 дней: меню для похудения

Популярность японской диеты обусловлена тем, что за 13 дней можно похудеть на 7-8 кг

Меню диеты отличается от рациона японцев Фото: freepik.com

Продолжительность классической японской диеты составляет 13 дней. По легенде, ее составили специалисты из клиники "Аэкс". Авторы диетического рациона обещают, что благодаря ему обмен веществ перестроится, а эффект от похудения сохранится на долгие годы.

Важные условия применения диеты: в течение 13 дней нельзя употреблять сахар, соль, алкоголь, мучные и кондитерские изделия. Между приемами пищи можно без ограничений пить минеральную воду. Диету следует соблюдать четко, не меняя последовательности дней, так как только в этом случае гарантируется положительный результат.

Следует отметить, что данная диета имеет мало общего с традиционным питанием японцев. В рационе жителей "Страны восходящего солнца" преобладают рис, морепродукты, овощи и фрукты. Кроме этого, японцы редко пьют черный кофе, предпочитая зеленый чай.

Недостатки японской диеты

Продукты, которыми вам придется питаться 13 дней, содержат большое количество жира (до 60% от общей калорийности дневного рациона) и белка и малое количество углеводов – в отдельные дни меньше 15 г в сутки, а также малое содержание всех основных микроэлементов (калия, магния, кальция, железа) и некоторых витаминов (в частности, витаминов С и Е, фолиевой кислоты и др.)

Большое место в диете уделяется употреблению черного кофе, что противопоказано людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, диета низкокалорийная, в некоторые дни норма калорий падает до 700 ккал.

Роллы с красной рыбой Фото: freepik.com

Меню японской диеты

День 1

Завтрак: Черный кофе;

Обед: 2 яйца в крутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока;

Ужин: Рыба жареная или вареная.

День 2

Завтрак: Черный кофе, сухарик;

Обед: Рыба жареная или вареная, салат из овощей, капусты с растительным маслом;

Ужин: 100 г вареной говядины, стакан кефира.

День 3

Завтрак: Черный кофе, сухарик;

Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле;

Ужин: 2 яйца в крутую, 200 грамм вареной говядины, салат из свежей капусты с растительном маслом.

День 4

Завтрак: Черный кофе;

Обед: 1 сырое яйцо, 3 больших вареных моркови с растительным маслом, 15 грамм твердого сыра;

Ужин: Фрукты.

День 5

Завтрак: Сырая морковь с соком лимона;

Обед: Рыба жареная или вареная, стакан томатного сока;

Ужин: Фрукты.

День 6

Завтрак: Черный кофе;

Обед: 0.5 вареной курицы, салат из свежей капусты или моркови;

Ужин: 2 яйца в крутую, стакан сырой моркови с растительным маслом.

День 7

Завтрак: Чай;

Обед: 200 г вареной говядины, фрукты;

Ужин: Что хотите из перечня ужинов предыдущих дней, кроме 3-го дня.

День 8

Завтрак: Черный кофе;

Обед: 0.5 грудки вареной курицы, салат из свежей капусты или моркови;

Ужин: 2 яйца вкрутую, стакан сырой моркови с растительным маслом.

День 9

Завтрак: Сырая морковь с соком лимона;

Обед: Большая рыба жареная или вареная, стакан томатного сока;

Ужин: Фрукты.

День 10

Завтрак: Черный кофе;

Обед: 1 яйцо, 3 больших вареных моркови с растительным маслом, 15 г твердого сыра;

Ужин: Фрукты.

День 11

Завтрак: Черный кофе, сухарик;

Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле;

Ужин: 2 яйца в крутую, 200 г вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом.

День 12

Завтрак: Черный кофе, сухарик;

Обед: Рыба жареная или вареная, салат из свежих овощей и капусты с растительным маслом;

Ужин: 100 г вареной говядины, стакан кефира.

День 13

Завтрак: Черный кофе;

Обед: 2 яйца в крутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока;

Ужин: Рыба жареная или вареная.

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