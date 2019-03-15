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Японская диета на 13 дней: меню для похудения

Популярность японской диеты обусловлена тем, что за 13 дней можно похудеть на 7-8 кг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:22
Меню диеты отличается от рациона японцев
Меню диеты отличается от рациона японцев
Фото: freepik.com

Продолжительность классической японской диеты составляет 13 дней. По легенде, ее составили специалисты из клиники "Аэкс". Авторы диетического рациона обещают, что благодаря ему обмен веществ перестроится, а эффект от похудения сохранится на долгие годы.

Важные условия применения диеты: в течение 13 дней нельзя употреблять сахар, соль, алкоголь, мучные и кондитерские изделия. Между приемами пищи можно без ограничений пить минеральную воду. Диету следует соблюдать четко, не меняя последовательности дней, так как только в этом случае гарантируется положительный результат.

Следует отметить, что данная диета имеет мало общего с традиционным питанием японцев. В рационе жителей "Страны восходящего солнца" преобладают рис, морепродукты, овощи и фрукты. Кроме этого, японцы редко пьют черный кофе, предпочитая зеленый чай.

Недостатки японской диеты

Продукты, которыми вам придется питаться 13 дней, содержат большое количество жира (до 60% от общей калорийности дневного рациона) и белка и малое количество углеводов – в отдельные дни меньше 15 г в сутки, а также малое содержание всех основных микроэлементов (калия, магния, кальция, железа) и некоторых витаминов (в частности, витаминов С и Е, фолиевой кислоты и др.) 

Большое место в диете уделяется употреблению черного кофе, что противопоказано людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, диета низкокалорийная, в некоторые дни норма калорий падает до 700 ккал.

Роллы с красной рыбой
Роллы с красной рыбой
Фото: freepik.com

Меню японской диеты

День 1 

  • Завтрак: Черный кофе; 
  • Обед: 2 яйца в крутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока;
  • Ужин: Рыба жареная или вареная.

День 2 

  • Завтрак: Черный кофе, сухарик;
  • Обед: Рыба жареная или вареная, салат из овощей, капусты с растительным маслом;
  • Ужин: 100 г вареной говядины, стакан кефира. 

День 3 

  • Завтрак: Черный кофе, сухарик;
  • Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле;
  • Ужин: 2 яйца в крутую, 200 грамм вареной говядины, салат из свежей капусты с растительном маслом. 

День 4 

  • Завтрак: Черный кофе; 
  • Обед: 1 сырое яйцо, 3 больших вареных моркови с растительным маслом, 15 грамм твердого сыра;
  • Ужин: Фрукты.

День 5 

  • Завтрак: Сырая морковь с соком лимона; 
  • Обед: Рыба жареная или вареная, стакан томатного сока; 
  • Ужин: Фрукты. 

День 6 

  • Завтрак: Черный кофе; 
  • Обед: 0.5 вареной курицы, салат из свежей капусты или моркови;
  • Ужин: 2 яйца в крутую, стакан сырой моркови с растительным маслом. 

День 7 

  • Завтрак: Чай;
  • Обед: 200 г вареной говядины, фрукты; 
  • Ужин: Что хотите из перечня ужинов предыдущих дней, кроме 3-го дня. 

День 8 

  • Завтрак: Черный кофе; 
  • Обед: 0.5 грудки вареной курицы, салат из свежей капусты или моркови; 
  • Ужин: 2 яйца вкрутую, стакан сырой моркови с растительным маслом. 

День 9 

  • Завтрак: Сырая морковь с соком лимона; 
  • Обед: Большая рыба жареная или вареная, стакан томатного сока; 
  • Ужин: Фрукты. 

День 10 

  • Завтрак: Черный кофе;
  • Обед: 1 яйцо, 3 больших вареных моркови с растительным маслом, 15 г твердого сыра;
  • Ужин: Фрукты. 

День 11 

  • Завтрак: Черный кофе, сухарик; 
  • Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле; 
  • Ужин: 2 яйца в крутую, 200 г вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом. 

День 12 

  • Завтрак: Черный кофе, сухарик; 
  • Обед: Рыба жареная или вареная, салат из свежих овощей и  капусты с растительным маслом; 
  • Ужин: 100 г вареной говядины, стакан кефира. 

День 13 

  • Завтрак: Черный кофе;
  • Обед: 2 яйца в крутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока; 
  • Ужин: Рыба жареная или вареная. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусные роллы в домашних условиях. "Сегодня" также писали о новых тенденциях японских суши

Смотрите видео, как приготовить японский мисо-суп:

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Источник: Сегодня
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