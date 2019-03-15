Японская диета на 13 дней: меню для похудения
Популярность японской диеты обусловлена тем, что за 13 дней можно похудеть на 7-8 кг
Продолжительность классической японской диеты составляет 13 дней. По легенде, ее составили специалисты из клиники "Аэкс". Авторы диетического рациона обещают, что благодаря ему обмен веществ перестроится, а эффект от похудения сохранится на долгие годы.
Важные условия применения диеты: в течение 13 дней нельзя употреблять сахар, соль, алкоголь, мучные и кондитерские изделия. Между приемами пищи можно без ограничений пить минеральную воду. Диету следует соблюдать четко, не меняя последовательности дней, так как только в этом случае гарантируется положительный результат.
Следует отметить, что данная диета имеет мало общего с традиционным питанием японцев. В рационе жителей "Страны восходящего солнца" преобладают рис, морепродукты, овощи и фрукты. Кроме этого, японцы редко пьют черный кофе, предпочитая зеленый чай.
Недостатки японской диеты
Продукты, которыми вам придется питаться 13 дней, содержат большое количество жира (до 60% от общей калорийности дневного рациона) и белка и малое количество углеводов – в отдельные дни меньше 15 г в сутки, а также малое содержание всех основных микроэлементов (калия, магния, кальция, железа) и некоторых витаминов (в частности, витаминов С и Е, фолиевой кислоты и др.)
Большое место в диете уделяется употреблению черного кофе, что противопоказано людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, диета низкокалорийная, в некоторые дни норма калорий падает до 700 ккал.
Меню японской диеты
День 1
- Завтрак: Черный кофе;
- Обед: 2 яйца в крутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока;
- Ужин: Рыба жареная или вареная.
День 2
- Завтрак: Черный кофе, сухарик;
- Обед: Рыба жареная или вареная, салат из овощей, капусты с растительным маслом;
- Ужин: 100 г вареной говядины, стакан кефира.
День 3
- Завтрак: Черный кофе, сухарик;
- Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле;
- Ужин: 2 яйца в крутую, 200 грамм вареной говядины, салат из свежей капусты с растительном маслом.
День 4
- Завтрак: Черный кофе;
- Обед: 1 сырое яйцо, 3 больших вареных моркови с растительным маслом, 15 грамм твердого сыра;
- Ужин: Фрукты.
День 5
- Завтрак: Сырая морковь с соком лимона;
- Обед: Рыба жареная или вареная, стакан томатного сока;
- Ужин: Фрукты.
День 6
- Завтрак: Черный кофе;
- Обед: 0.5 вареной курицы, салат из свежей капусты или моркови;
- Ужин: 2 яйца в крутую, стакан сырой моркови с растительным маслом.
День 7
- Завтрак: Чай;
- Обед: 200 г вареной говядины, фрукты;
- Ужин: Что хотите из перечня ужинов предыдущих дней, кроме 3-го дня.
День 8
- Завтрак: Черный кофе;
- Обед: 0.5 грудки вареной курицы, салат из свежей капусты или моркови;
- Ужин: 2 яйца вкрутую, стакан сырой моркови с растительным маслом.
День 9
- Завтрак: Сырая морковь с соком лимона;
- Обед: Большая рыба жареная или вареная, стакан томатного сока;
- Ужин: Фрукты.
День 10
- Завтрак: Черный кофе;
- Обед: 1 яйцо, 3 больших вареных моркови с растительным маслом, 15 г твердого сыра;
- Ужин: Фрукты.
День 11
- Завтрак: Черный кофе, сухарик;
- Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле;
- Ужин: 2 яйца в крутую, 200 г вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом.
День 12
- Завтрак: Черный кофе, сухарик;
- Обед: Рыба жареная или вареная, салат из свежих овощей и капусты с растительным маслом;
- Ужин: 100 г вареной говядины, стакан кефира.
День 13
- Завтрак: Черный кофе;
- Обед: 2 яйца в крутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока;
- Ужин: Рыба жареная или вареная.
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