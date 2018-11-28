Японский чай матча: почему стоит немедленно включить его в свое меню

Ведущая шоу "Зважені та щасливі" 8-й сезон рассказала о преимуществах модного суперфуда

Японский чай матча Фото: Rawpixel.com / Freepik

Украинский блогер, телеведущая и фитнес-тренер Мирослава Ульянина часто делится в Instagram советами по здоровому образу жизни. Недавно она рассказала о пользе своего любимого напитка – японского чая матча.

"Мне кажется, о моей любви к японскому чая матча не знает только ленивый. Потому что напиток стоит моей любви. Кто еще не знает, что это, напоминаю", – написала Мирослава в своем Instagram.

Оригинальный матча – родом из Японии. Тогда он вкусный, ароматный, цвета зеленой молодой травы. Но его любят подделывать. Китайцы, конечно. Разница – очевидна. Китайский матча – серо-зеленый, аромат и вкус – не выражены;

Урожай матча собирают вручную и только 1 раз в году, перед сбором кусты закрывают от солнечных лучей, чтобы увеличить количество аминокислот и хлорофилла в листьях, чем предоставить им насыщенного темно-зеленого цвета и сладковатого привкуса;

У матча в 137 раз больше антиоксидантов, чем в обычном зеленом чае, в 60 раз больше, чем в шпинате;

Матча повышает физическую выносливость на 24%;

В 1/2 чайной ложки матча – 289 мг растительного белка (когда в зеленом чае – всего 3 мг).

Содержит много микроэлементов (калий, железо, кальций), витаминов (А, группа B, C, Е, K)

Включает мощные антиоксиданты – катехины – которые борются со свободными радикалами (профилактика рака).

Содержит аминокислоту L-Теанин (L-Theanine), которая стимулирует синтез альфа-волн, которые расслабляют, но не вызывают сонливости (японские монахи заваривали матча для медитаций), а также гормонов дофамина и серотонина, которые улучшают настроение, способствуют лучшей работе памяти и концентрации внимания.

"Я пью матча, просто заваривая водой, или же матча латте: матча с молоком. Но обязательно выбираю растительное. Обычно это миндальное молоко, которое я готовлю сама", – добавила Мирослава Ульянина.

Напомним, ранее Марина Узелкова рассказала, как выбрать идеального тренера. А Мирослава Ульянина раскрыла пользу нового суперфуда под названием "тефф".