Йодомарин: инструкция, показания, способ применения

Средство, которое применяют для лечения заболеваний щитовидной железы

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Йодомарин — это лекарственное средство неорганического йода. Йод — это жизненно необходимый микроэлемент, который входит в состав гормонов щитовидной железы — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) и обеспечивает ее нормальное функционирование.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: калия йодид (чистого йода 100 или 200 мкг).

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния карбонат основной легкий, желатин, карбоксиметихкрахмалла натриевая соль, кремния диоксид высокодисперстный, магния стеарат.

Выпускаются таблетки Йодомарин 100 мкг во флаконах по 50 и 100 шт. Таблетки Йодомарин 200 мкг по 50 и 100 шт. в упаковках контурных ячеистых по 2 и 4 упаковки в картонной пачке

Основные физико-химические свойства: таблетки с плоскопараллельными поверхностями, белого или почти белого цвета, со скошенными краями и насечкой для деления с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа. Лекарственные средства для лечения заболеваний щитовидной железы. Тиреоидные лекарственные средства. Лекарственные средства йода. Код АТХ Н03С А.

Показания

Профилактика и лечение состояний, связанных с дефицитом йода; профилактика эндемического зоба у лиц, проживающих в районах с дефицитом йода и зоба после резекции, вызванного дефицитом йода, лечение йодного дефицита и диффузного эутиреоидного зоба у детей (в том числе грудного возраста), подростков и взрослых.

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Противопоказания

Наличие в анамнезе повышенной чувствительности к действующему веществу или к любому из вспомогательных компонентов препарата. Выраженный гипертиреоз. В случае латентного гипертиреоза противопоказано применять препарат в дозах, превышающих 150 мкг йода в сутки. В случае автономной аденомы, а также фокальных и диффузных автономных очагов щитовидной железы противопоказано применять препарат в дозе от 300 до 1000 мкг йода в сутки (за исключением предоперационной йодотерапии с целью блокады щитовидной железы по Пламмеру). Туберкулез легких. Геморрагический диатез. Герпетиформный дерматит Дюринга (синдром Дюринга – Брока).

Фармакокинетика

После приема внутрь йод почти полностью всасывается в тонком кишечнике. В течение 2 часов после всасывания он распределяется в межклеточном пространстве; накапливается в щитовидной железе, почках, желудке, молочных и слюнных железах. Объем распределения у здорового человека составляет в среднем 23 литра (38% массы тела). Концентрация в плазме крови после применения стандартной дозы составляет 10-50 нг/мл, при этом содержание йода в грудном молоке, слюне, желудочном соке в 30 раз выше, чем концентрация в плазме крови. В щитовидной железе содержится 3/4 (10-20 мг) всего йода, находящегося в организме. Йод выводится в основном с мочой, в меньшей степени – с калом и выдыхаемым воздухом. При достижении равновесной концентрации количество йода, что выводится, пропорционально суточному поступлению йода с пищей.

Применение

Профилактика дефицита йода и эндемического зоба в случаях, когда поступление йода в организм взрослого человека составляет <150–200 мкг/сут. Необходимо дополнительно применять такое его количество:

новорожденные, дети грудного возраста и дети в возрасте до 12 лет: 50–100 мкг йода в сутки (1/2–1 таблетка Йодомарин 100 или 1/2 таблетки Йодомарин 200);

дети в возрасте старше 12 лет и взрослые: 100–200 мкг йода в сутки (1–2 таблетки Йодомарин 100 или 1/2 – 1 таблетки Йодомарин 200);

период беременности или кормления грудью: 200 мкг йода в сутки (2 таблетки Йодомарин 100 или 1 таблетка Йодомарин 200).

Профилактика рецидива йододефицитного зоба после хирургического лечения, а также после завершения комплексного лечения препаратами гормонов щитовидной железы: детям и взрослым — по 100–200 мкг йода в сутки (1–2 таблетки Йодомарин 100 или 1/2–1 таблетки Йодомарин 200).

Лечение диффузного эутиреоидного йододефицитного зоба:

новорожденные, дети грудного возраста и дети: 100–200 мкг йода в сутки (1–2 таблетки Йодомарин 100 или 1/2–1 таблетки Йодомарин 200);

взрослые лица молодого возраста: 300–500 мкг йода в сутки (3–5 таблеток Йодомарин 100 или 1,5–2,5 таблетки Йодомарин 200).

Способ применения. Таблетки принимать после еды и запивать достаточным количеством жидкости, например, стаканом воды. Детям грудного возраста и в возрасте до 3 лет лекарственное средство можно давать в измельченном виде. Применение препарата с профилактической целью проводится, как правило, в течение нескольких месяцев или лет, а чаще — всю жизнь. Для лечения зоба у новорожденных и детей грудного возраста в большинстве случаев достаточно 2–4 нед, у детей и взрослых — 6–12 мес или более. Вопрос о дозировке и длительности применения лекарственного средства для профилактических мероприятий или для лечения заболеваний щитовидной железы решает врач в индивидуальном порядке.

Особенности применения

Препарат не следует применять при гипотиреозе, за исключением случаев, когда гипотиреоз вызван дефицитом йода. Назначение йода следует избегать при терапии радиоактивным йодом, наличии или подозрении на рак щитовидной железы. Следует учитывать, что при терапии лекарственным средством у больных с почечной недостаточностью возможно развитие гиперкалиемии.

Лекарственное средство Йодомарин 200 содержит лактозу. Пациентам с редкой наследственной формой непереносимости галактозы, тяжелым дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы Йодомарин 200 принимать не следует.

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью потребность в йоде повышена, поэтому достаточное поступление йода в организм (200 мкг в сутки) особенно важно. В связи со способностью йода проникать через плаценту и чувствительностью плода к фармакологически активным дозам йода, его следует применять только в рекомендуемых дозах. Это касается также кормления грудью, поскольку концентрация йода в грудном молоке в 30 раз выше, чем в сыворотке крови. Исключением является высокодозированная йодная профилактика, которая проводится после ядерно-технических аварий.

Дети. Лекарственное средство применяют у детей любого возраста в случае показаний.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты. Побочных явлений от приема обычно не бывает, но возможны отечность, крапивница, потливость, тремор и прочие.

Взаимодействия

Препарат не назначают одновременно с тиреостатическими средствами, перхлоратом, тиоцианатом, солями лития, калийсберегающими диуретиками, хинидином, растительными алкалоидами, солями тяжелых металлов.

Йодомарин и алкоголь. Не рекомендуется употреблять алкогольные напитки во время применения препарата Йодомарин.

Передозировка

Симптомы передозировки: рвота, окрашивание слизистых оболочек в коричневый цвет, боль в области живота, диарея, дегидратация, шок, развитие стеноза пищевода (редко). Продолжительный прием может вызвать развитие йодизма: воспаление и отек слизистых оболочек (конъюнктивит, ринит, бронхит, гастроэнтерит), металлический привкус во рту. Также возможны периферические отеки, эритема, угревидная и буллезная сыпи, геморрагии, лихорадка, нервное возбуждение.

Лечение острой интоксикации включает промывание желудка раствором крахмала или 5% раствором натрия тиосульфата, симптоматическую терапию (устранение нарушений водно-электролитного баланса, противошоковая терапия).

Лечение хронической интоксикации заключается в отмене йодсодержащих препаратов.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Берлин-Хеми АГ (Менарини Групп), Германия

Цена. Йодомарин 100 мгк №100 от 83 до 103 грн. Йодомарин 200 мгк №50 от 83 до 103 грн.

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