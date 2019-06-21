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Йога для здоровья и похудения: упражнения для начинающих

Сегодня Международный день йоги: узнайте, как занятия йогой влияют на организм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:52
Йога очень полезна для организма Фото: freepik.com
Йога очень полезна для организма
Фото: freepik.com

Сегодня, 21 июня, Международный день йоги. Этот относительно молодой праздник был учрежден ООН в 2014 году с целью повышения осведомленности людей о значении и преимуществах йоги, а также ее принятия в свой образ жизни. Читайте полезные советы для новичков, как начать заниматься йогой.

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Не думайте, что если все движения в йоге медленные и плавные, то это не поможет сбросить вес. На самом деле такая статическая нагрузка работает не хуже, чем 20 минут пробежки.

Кроме того, йога предполагает комплексное воздействие на организм. Чтобы не быть голословными, рассмотрим те преимущества, которые дает йога, и разберемся, как она помогает похудеть.

Сжигание калорий

Несмотря на спокойный темп занятия, за время тренировки вы сможете сжечь достаточно калорий, особенно если выберете аштанга-винья-сяйогу или любое динамическое направление йоги.

Укрепление мышц

Выполнение асан предполагает статическое напряжение и растягивание. Такой вид физической активности позволяет повысить тонус мышц, не накачивая их. А огромное разнообразие асан поможет проработать каждую мышцу вашего тела, в том числе и проблемные зоны.

Развитие гибкости

Помимо того, что вы приобретаете гибкость и грациозность, растягивание мышц улучшает кровообращение, что в свою очередь, положительно сказывается на обмене веществ и способствует выведению шлаков из организма. А это напрямую способствует похудению.

Избавление от стресса

Давно доказано, что стрессы мешают худеть, и происходит это по двум причинам. Во-первых, все дело в выбрасываемых от стресса гормонов в кровь, которые стимулируют накопление жира в организме. Во-вторых, стресс очень часто провоцирует переедание.

В отличие от других тренировок, на йоге вы не просто "выпустите пар", а приобретете уравновешенность и спокойствие на более глубоком уровне.

Снижение аппетита

Йога поможет вам научиться отличать настоящее чувство голода от желания съесть что-нибудь вкусненькое. Дело в том, что во время занятий вам придется концентрировать внимание на дыхании, асанах, ощущениях своего тела, и это неизбежно приведет к тому, что вы будете лучше понимать свое тело. Кроме того, после занятий йогой в организме выделяются особые гормоны удовольствия – эндрофины. Благодаря им вы избавитесь от отрицательных эмоций и забудете о беспокоящем вас чувстве голода.

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Сделать выбор

Если вы все-таки решили записаться на йогу, перед вами встает главный вопрос: какое направление выбрать? Ориентируйтесь, прежде всего, на свой характер и темперамент.

  • Вам нравятся активные силовые занятия? Тогда вам наверняка придется по душе аштанга-виньяса йога.
  • Предпочитаете спокойный темп тренировки? Запишитесь на айенгар йогу.
  • Хотите отдохнуть от тренировки и снять стресс после рабочего дня? Остановись на йога-медитации.
  • Надеемся, вы выберете то, что подходит именно вам, и возможно, помимо всех вышеизложенных плюсов йоги вы откроете для себя еще один – удовольствие от занятий.

Управляйте телом, контролируйте движения

Несколько простых упражнений:

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Разведите руки в стороны (пальцы смотрят вверх). Стойте прямо, дышите ровно и спокойно.
  • Поставьте ноги шире плеч. Сомкните пальцы в замок и поднимите руки над головой. Стойте спокойно в течение 30 секунд.
  • Примите такую же позу, как в предыдущем упражнении. Не меняя положение рук, поверните корпус вправо. Вернитесь в исходное положение, а затем медленно поверните корпус влево.

Памятка для начинающих

  • Идеальным временем для занятий йогой считаются утренние часы – перед завтраком.
  • В другое время суток приступать к занятиям можно лишь спустя 3-4 часа после еды.
  • Одежда должна быть просторной, не мешающей движениям и не закрывающей все тело.
  • Выполнять асаны рекомендуется на коврике или подстилке из натуральных, нетоксичных и гипоаллергенных тканей.

Напомним, ранее Регина Тодоренко, будучи беременной, показала свои любимые асаны.

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