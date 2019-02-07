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Йога: польза и вред для здоровья

Занятия йогой имеют как преимущества, так и противопоказания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Йога сделает мышцы более гибкими Фото: freepik.com
Йога сделает мышцы более гибкими
Фото: freepik.com

Йоге уже более 6000 лет, и ее популярность постоянно растет. Женщины обращаются к йоге с разными целями: одни хотят сделать свое тело сильным и гибким, другие – сохранить молодость и хорошее самочувствие, третьи – подготовиться к рождению ребенка.

Но все без исключения хотят обладать стройной фигурой, стать более гибкими, сексуальными, и улучшить настроение. Для достижения этих непростых целей люди обращают внимание на практику йоги.

Чем полезна йога для здоровья

После занятий йогой многие обретают уверенность в себе, так как улучшается фигура и самочувствие, успокаивается ум. Комплекс упражнений курса йоги прекрасно воздействует на все мышцы, включая в работу глубокие мышцы тела. В йоге акцент делается на правильное дыхание и укрепление мышц спины и пресса, ведь от их тонуса многое зависит: осанка, походка,  уменьшение нагрузки на позвоночник и стабильность работы внутренних органов.

В связи с тем, что йога способствует достижению баланса, укреплению и наполнению энергией нижних центров, таких как живот, область таза, мочеполовая система, выполнение некоторых асан (в переводе с санскрита "осознанное положение тела") особенно полезно именно женщинам. Поскольку в той или иной степени здоровье и самочувствие каждой женщины в течение всей жизни находится в зависимости от гормонального фона и его перепадов. Йога для здоровья женщин несет исключительную пользу. Йога лечит заболевания позвоночника, астению, вегетососудистую дистонию, нервные расстройства, вызванные стрессами (в том числе усталость и бессонницу).

Кому нельзя заниматься йогой

Но не все люди знают, что занятия йогой подходят не каждому, а в отдельных случаях, еще и могут отрицательно влиять на здоровье человека. Злоупотребление занятиями йогой может стать причиной развития артрита. К этой болезни приводят так же упражнения на развитие растяжки.

Также осваивать йогу воспрещается тем, кто имеет: острые и хронические заболевания, психические расстройства, болезни сердца и крови, инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата, тяжелые черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника.

При этом, врачи не отрицают пользу от занятий йогой. Наоборот, они считают, что йога полезна, если выполнять все упражнения под присмотром хорошего тренера. Чтобы йога давала результаты и положительно влияла на здоровье следует относится к ней не как к фитнесу, а как к комплексной системе оздоровления. Потому вы должны изменить режим дня, питание, поведение и восприятие окружающего.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие асаны помогут избавиться от бессоницы.

Смотрите видео, как работает акройога, популярная в Северной Америке:

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Источник: Сегодня
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