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ЮНИСЕФ и Michelle Andrade будут учить подростков основам гигиены и здоровья девушек

Без правильной информации девушки часто не знают, как безопасно для здоровья соблюдать гигиену

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
День менструальной гигиены отмечают 28 мая
День менструальной гигиены отмечают 28 мая
Фото: пресс-служба

Киев, 28.05.2019 – В День менструальной гигиены Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) анонсировал начало образовательной кампании, цель которой – дать знания детям о менструации и гигиене, способствовать формированию у них понимания и здорового отношения к теме. Лицом кампании и Другом ЮНИСЕФ по ее реализации стала популярная певица Michelle Andrade.

"Ребята! Спешу поделиться с вами очень важной новостью! Сегодня я стала другом ЮНИСЕФ по теме менструальной гигиены. Я рада возможности донести украинской молодежи, как правильно заботиться о своем здоровье и бороться с табу вокруг этой темы", – написала певица в своем Instagram.

Фото: пресс-служба

"Менструация не должна препятствовать девушкам ходить в школу, реализовывать свои права и свой потенциал. Без правильной информации девушки часто не знают, как безопасно для здоровья соблюдать гигиену и вести себя в этот период, становятся жертвами насмешек и буллинга со стороны сверстников. Но знаний о менструации не хватает также и ребятам. Мы объявляем о старте кампании в День менструальной гигиены для того, чтобы изменить эту ситуацию. И радуемся, что это стремление поддерживают молодые лидеры мнений для ребят в Украине ", – рассказывает Лотта Сильвандер, Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Фото: пресс-служба

По опросам U-Report, проекта ЮНИСЕФ, почти половина девушек не знают, что можно или нельзя делать во время менструации. Каждая вторая девушка сталкивалась с насмешками и шутками из-за менструации и 15% переживали насмешки из-за пятна крови на одежде. Причиной этого является стигматизация и закрытость темы. Например, менее трети ребят говорят, что им рассказывали о деталях менструации у девушек. В то же время 91% девушек и 74% юношей считают, что им надо предоставлять больше информации о менструации.

Фото: пресс-служба

"Думаю, все девушки сталкивались с переживаниями и стыдились во время менструации. Я – не исключение. В такие моменты важно помнить, что менструация есть у всех девушек и женщин на планете, это естественный процесс, который дарит нам способность давать жизнь. Я рада нашей дружбе с ЮНИСЕФ и возможности донести украинской молодежи, как правильно заботиться о своем здоровье и чувствовать себя уверенно во время менструации", – прокомментировала Michelle Andrade.

Недостаток информации и образования о менструации опасны для девушек. Многие из них рискуют своим здоровьем и будущим из-за дезинформации и вредных практик. Цель Дня менструальной гигиены – распространять факты о менструальной гигиене и разумное отношение к этому естественному проявлению женского здоровья. В этом году День менструальной гигиены в мире проходит под лозунгом "Пришло время действовать! " и посвящен образованию и информированию девушек и парней для лучшего понимания менструации и здоровья девушек.

Фото: пресс-служба

"В среднем менструация длится 3000 дней в течение жизни, при этом около половины школ в развивающихся странах не имеют в туалетах для учащихся и учителей адекватных гигиенических условий, необходимых во время менструации. Кроме того, часто девушки не имеют доступ к качественным гигиеническим средствам, что заставляет их использовать ткань и другие материалы во время менструации, которые могут вызывать инфекции ", – отмечает Лотта Сильвандер.

ЮНИСЕФ работает в более чем 50 странах мира для того, чтобы улучшить доступ к необходимым гигиеническим условиям, материалам, информации и повысить уровень менструальной гигиены. Это включает: оборудование туалетов, обеспечение средствами гигиены, проведение исследований, обеспечение "Комплектами достоинства " девушек и женщин в странах, находящихся в гуманитарный кризис.

Фото: пресс-служба

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Источник: Сегодня
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