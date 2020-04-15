Заболевшие выздоровели, зараженных нет: как на крупнейшем в мире острове победили коронавирус

Гренландии удалось победить коронавирус

Единственная в мире автономная территориальная единица, которая полностью избавилась от коронавируса, – Гренландия. Об этом сообщил на пресс-конференции главный врач страны Хенрик Л. Хансен. С 4 апреля в Гренландии (островная автономная провинция в составе Королевства Дания) не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19, сообщает Highnorthnews.

Население Гренландии составляет около 58 тысяч человек. Первый заболевший был зарегистрирован 16 марта. С тех пор было проведено 900 тестов. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 человек. На сегодняшний день все они выздоровели. Смертей нет.

Гренландия победила коронавирус без единой смерти Фото: REUTERS/Lucas Jackson

А тем временем в Чили разгорается настоящий скандал по поводу официальной статистики заболевших и выздоровевших. Министр здравоохранения страны Хайме Маньялич, заявил, что всех умерших от COVID-19 можно считать выздоровевшими, так как они больше не заразны, сообщает Newsweek.

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Согласно официальной статистике, на сегодня, 15 марта, в Чили зафиксировано 7917 случаев заражения, 92 человека умерли, 2646 выздоровели. А как там на самом деле, теперь неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о новых исследованиях ученых из Кембриджа, которые заявляют, что коронавирус уже трижды мутировал.

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