"Забудьте меня!": Кириллу "Руки-базуки" резко стало плохо
На своей странице в "ВКонтакте" парень попрощался с поклонниками
Синтольному "бодибилдеру" Кириллу Терешину по прозвищу "Руки-базуки" резко стало плохо.
На своей странице в "ВКонтакте" он попрощался с поклонниками и сказал, что будет молиться Богу, чтобы остаться в живых.
Фото: "ВКонтакте"
Фото: "ВКонтакте"
"Я два дня лежал на кровати, сейчас ели-ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем – я мучаюсь", – написал он.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что россиянин Кирилл "Руки-базуки" стал "жгучей брюнеткой": обнародованы фото.
В сети предположили, что "надувной" качок решил преобразиться к празднику 23 февраля. Некоторые юзеры отметили, что ему "удалось перевоплотиться в жгучую брюнетку". Молодой человек надел женский парик, приклеил накладные брови и накрасил губы.
Кроме этого, мы писали, что 70-летний бодибилдер: возраст – не предел.
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