"Забудьте меня!": Кириллу "Руки-базуки" резко стало плохо

Сегодня, 12:52

На своей странице в "ВКонтакте" парень попрощался с поклонниками

Кирилл &quot;Руки-базуки&quot;. Фото: youtube
Кирилл "Руки-базуки". Фото: youtube

Синтольному "бодибилдеру" Кириллу Терешину по прозвищу "Руки-базуки" резко стало плохо.

На своей странице в "ВКонтакте" он попрощался с поклонниками и сказал, что будет молиться Богу, чтобы остаться в живых.

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Фото: "ВКонтакте"

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Фото: "ВКонтакте" 

"Я два дня лежал на кровати, сейчас ели-ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем – я мучаюсь", – написал он.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что россиянин  Кирилл "Руки-базуки"  стал "жгучей брюнеткой": обнародованы фото.

В сети предположили, что "надувной" качок решил преобразиться к празднику 23 февраля. Некоторые юзеры отметили, что ему "удалось перевоплотиться в жгучую брюнетку". Молодой человек надел женский парик, приклеил накладные брови и накрасил губы.

Кроме этого, мы писали, что 70-летний бодибилдер: возраст – не предел.

Нетипичный пенсионер из Беларуси Виктор Фросинский решил не стареть. Он много тренируется и поддерживает свое тело в идеальной форме. Корреспондентка "Сегодня" Наталья Тимуршина узнавала, есть ли у задорного старичка "конкуренты" в Украине. 
здоровье, бодибилдинг, россиянин, плечи
Источник:

"Сегодня"

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