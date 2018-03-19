"Забудьте меня!": Кириллу "Руки-базуки" резко стало плохо

На своей странице в "ВКонтакте" парень попрощался с поклонниками

Синтольному "бодибилдеру" Кириллу Терешину по прозвищу "Руки-базуки" резко стало плохо.

На своей странице в "ВКонтакте" он попрощался с поклонниками и сказал, что будет молиться Богу, чтобы остаться в живых.

Фото: "ВКонтакте"

Фото: "ВКонтакте"

"Я два дня лежал на кровати, сейчас ели-ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем – я мучаюсь", – написал он.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что россиянин Кирилл "Руки-базуки" стал "жгучей брюнеткой": обнародованы фото.

В сети предположили, что "надувной" качок решил преобразиться к празднику 23 февраля. Некоторые юзеры отметили, что ему "удалось перевоплотиться в жгучую брюнетку". Молодой человек надел женский парик, приклеил накладные брови и накрасил губы.

Кроме этого, мы писали, что 70-летний бодибилдер: возраст – не предел.

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