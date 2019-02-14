Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Зачем добавлять растительное масло в морковный сок

Морковный фреш имеет свои особенности приема

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Морковный сок богат витаминами
Морковный сок богат витаминами
Фото: Pixabay

Свежевыжатый морковный сок богат витамином А и витамином Е. Оба они жирорастворимы. Это означает, что они не могут усвоиться без дополнительных жиров.

Какие виды растительного масла можно использовать?

Вы можете использовать ваше любимое растительное масло: оливковое, рапсовое, подсолнечное, кокосовое, тыквенное, виноградное, пальмовое, соевое, кукурузное или любое другое.

Просто добавьте 1 чайную ложку масла в стакан свежевыжатого сока и помогите витаминам усвоиться.

Читайте также
Оздоровление соками: как правильно пить фреши

Есть ли другие источники жира, которые можно употреблять с морковным соком?

Да! Вы можете съесть горсть орехов вместе с соком или добавить к нему немного молока или сливок.

Кроме того, вы можете пропустить кусочек авокадо через соковыжималку вместе с морковью. Этот фрукт отличается таким же высоким содержанием мононенасыщенных жиров, как оливковое масло.

Есть ли другие жирорастворимые витамины?

Жирорастворимые витамины это:

  • Витамин A
  • Витамин E
  • Витамин D
  • Витамин K

Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетический морковный суп с апельсинами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного салата с морковью и семечками.

Смотрите видео, почему фреши из сахарного тростника набирают популярность в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

сок морковь фреш
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

8 признаков, которые выдают неверного мужчину
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
"Переборщила": нове фото Ані Лорак налякало мережу
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Техно

Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

Сегодня, 12:53Психология

Гороскоп на сегодня: Раков ждет успех в новых проектах, а Львам нужно контролировать каждое свое слово

Сегодня, 10:15Афиша

Успешный сериал закрывают после второго сезона

Сегодня, 09:45Fun

Мать случайно сфотографировала сына и сделала его звездой сети

Сегодня, 08:59Fun

Показали фото "самой красивой учительницы"

Сегодня, 08:16Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Вчера, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Вчера, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Вчера, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 07:05Fun

Никогда не догадаетесь, почему: полицейским выдали штаны без карманов

12 февраляFun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

12 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

12 февраляТехно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

12 февраляFun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

Новости партнеров

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
5 примет почему нельзя дарить полотенца
5 примет почему нельзя дарить полотенца
Начались судороги: в РФ госпитализировали известную актрису
Начались судороги: в РФ госпитализировали известную актрису
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини