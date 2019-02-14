Зачем добавлять растительное масло в морковный сок
Морковный фреш имеет свои особенности приема
Свежевыжатый морковный сок богат витамином А и витамином Е. Оба они жирорастворимы. Это означает, что они не могут усвоиться без дополнительных жиров.
Какие виды растительного масла можно использовать?
Вы можете использовать ваше любимое растительное масло: оливковое, рапсовое, подсолнечное, кокосовое, тыквенное, виноградное, пальмовое, соевое, кукурузное или любое другое.
Просто добавьте 1 чайную ложку масла в стакан свежевыжатого сока и помогите витаминам усвоиться.
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Есть ли другие источники жира, которые можно употреблять с морковным соком?
Да! Вы можете съесть горсть орехов вместе с соком или добавить к нему немного молока или сливок.
Кроме того, вы можете пропустить кусочек авокадо через соковыжималку вместе с морковью. Этот фрукт отличается таким же высоким содержанием мононенасыщенных жиров, как оливковое масло.
Есть ли другие жирорастворимые витамины?
Жирорастворимые витамины это:
- Витамин A
- Витамин E
- Витамин D
- Витамин K
Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетический морковный суп с апельсинами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного салата с морковью и семечками.
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