Зачем добавлять растительное масло в морковный сок

Морковный фреш имеет свои особенности приема

Морковный сок богат витаминами Фото: Pixabay

Свежевыжатый морковный сок богат витамином А и витамином Е. Оба они жирорастворимы. Это означает, что они не могут усвоиться без дополнительных жиров.

Какие виды растительного масла можно использовать?

Вы можете использовать ваше любимое растительное масло: оливковое, рапсовое, подсолнечное, кокосовое, тыквенное, виноградное, пальмовое, соевое, кукурузное или любое другое.

Просто добавьте 1 чайную ложку масла в стакан свежевыжатого сока и помогите витаминам усвоиться.

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Есть ли другие источники жира, которые можно употреблять с морковным соком?

Да! Вы можете съесть горсть орехов вместе с соком или добавить к нему немного молока или сливок.

Кроме того, вы можете пропустить кусочек авокадо через соковыжималку вместе с морковью. Этот фрукт отличается таким же высоким содержанием мононенасыщенных жиров, как оливковое масло.

Есть ли другие жирорастворимые витамины?

Жирорастворимые витамины это:

Витамин A

Витамин E

Витамин D

Витамин K

Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетический морковный суп с апельсинами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного салата с морковью и семечками.

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