Зачем нужен карантин и самоизоляция в условиях эпидемии

Соблюдение всех правил карантина может спасти сотни жизней

Напоминаем, на всей территории Украины с 12 марта объявлен карантин. Власти призывают всех оставаться дома и не выходить на улицу без серьезных причин. Пандемия коронавируса бушует на планете уже 4 месяца. За это время от тяжелых осложнений умерло более 10 тысяч людей. Всего же на сегодня, 20 марта, зафиксировано более 255 тысяч случаев заболевания на COVID-19.

Многие украинцы, к сожалению, относятся к карантинным мерам и самоизоляции несерьезно. На площадках толпы детей, в парках и лесополосах люди проводят пикники, жарят шашлыки. На улицах единицы людей в масках. Такое впечатление, что наступили длительные выходные.

Люди, так наплевательски относящиеся к правилам карантина, подвергают опасности не только себя, но и своих родных. Ведь коронавирус чаще всего передается воздушно-капельным путем. И самое важное, что заразиться можно от здорового с виду человека, у которого коронавирус уже есть, а симптомов нет. Напоминаем, от коронавируса нет лекарств. Заболеть могут абсолютно все! Да, есть данные, что дети и молодые люди легче переносят коронавирусную инфекцию. Но как поведет себя неизвестный вирус в том или ином организме, спрогнозировать не может никто.

Самоизоляция – единственный способ не заразиться Фото: Depositphotos

На днях Китай закрыл последнюю мобильную больницу, созданную для пациентов с COVID-19. Новых случаев заражения уже нет двое суток. Поднебесная потихоньку возвращается к обычной жизни. За весь период в Китае заболело 81250 людей, умерло 3253 человека. Смертность составляет 4%. Такие данные за 4 месяца. Напомним, что Китай принял жесткие меры для того, чтобы вирус не распространялся. Они закрыли многомиллионные города на карантин. На одну квартиру выдавали 1 пропуск, который давал возможность 1 раз в 2 дня одному члену семьи выйти на час в магазин в пределах квартала. Людей без масок на улицах штрафовали. Китайцы очень ответственно подошли к карантину. Возможно, сказалось и то, что серьезная эпидемия у них возникла не первый раз. И результат достигнут.

Китайцы радуются завершению эпидемии. Смотрите в нашем сюжете:

В то время, как в Италии отнеслись к пандемии коронавируса очень легкомысленно. Первый пациент там был зафиксирован 20 февраля. И всего за месяц в Италии зафиксировано боле 41 тысячи случаев заражения коронавирусом. На сегодня, 20 марта, умерло 3405 итальянцев. Это больше, чем в Китае за весь период. Выздоровевших в Италии 4440 человек. Итальянские власти ввели карантин 10 марта, но люди вообще никак на него не отреагировали. Продолжали гулять на улице, посещать массовые мероприятия и не верить в опасность коронавируса. Только теперь, когда крематории не справляются с работой, итальянцы испугались.

А вот журналисты из американского издания The Washington Post подсчитали, если не придерживаться правил карантина, то к маю в США будет 100 миллионов заболевших.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец сегодня обратился ко всем украинцам: "Государство оперативно принимает необходимые меры, задействует все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии и не допустить повторения катастрофического опыта других стран. Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не продемонстрирует сознания и ответственности. В данном случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас. Как Министр здравоохранения, я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственников и не игнорируйте первые симптомы респираторных заболеваний".

Соблюдения всех правил карантина и самоизоляция на данный момент – единственные действенные способы уберечься от коронавируса. Давайте будем ответственными, чтобы побыстрее вернутся к нормальному ритму жизни.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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