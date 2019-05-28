Зачем нужны Омега-3: польза полиненасыщенных кислот для здоровья

Омега-3 — важный компонент здорового и сбалансированного питания

Продлевают жизнь, дарят молодость и обеспечивают безупречное зрение. И это далеко не весь перечень свойств Омега-3. Эти полиненасыщенные жирные кислоты – незаменимые в нашем организме, но при этом сам он их не производит. Как пополнить жизненные запасы полезным?

Омега-3: чем полезны и где содержатся

Омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты. Они являются уникальным строительным материалом для клеток. При его дефиците, говорят диетологи, организму тяжело справиться с ежедневными задачами.



"Омега-3 необходимы для мозговой системы, для нервной, для тех, кто страдает депрессией. Кроме этого, они нужны для здоровья кожи, волос, ногтей, суставов и костей", – говорит диетолог Евгения Крылова.

А еще Омега-3 ускоряют метаболизм, поэтому помогут избавиться от лишнего веса.

Какие продукты богаты этими кислотами? Больше всего их в морской рыбе и растительных маслах.

Диетолог советует заправлять салаты не сметаной, а растительным маслом, потому что в растительном масле (масле расторопши, льняном, оливковом), также содержатся Омега-3.

Омега-3 есть и в пище растительного происхождения. Этот компонент в большом количестве включают семена льна, чиа, грецкие орехи и авокадо.

Омега-3: противопоказания

Для женщин соединения Омеги – настоящая инвестиция в красоту, так как они способствуют молодости кожи. А у пожилых людей – регулируют уровень кальция в организме. В то же время, могут вызвать аллергию.

"Если есть эрозивный гастрит, хронический панкреатит, дискинезия желчного пузыря, здесь уже зависит от схемы приема, потому что могут быть обострения", – говорит иммунолог Борис Скачко.

Противопоказаны кислоты Омега-3 тем, кто страдает хроническими болезнями печени. Ведь любой жир в рационе активизирует ее работу.

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