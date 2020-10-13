Зачем придумали День без бюстгальтера и почему это действительно важно

Цель акции – повышение осведомленности о раке молочной железы

День без бюстгальтера или No Bra Day ежегодно отмечается 13 октября. Посвящен он повышению осведомленности о раке молочной железы. В этот день все девушки и женщины в знак поддержки акции снимают бюстгальтеры и публикуют свои фото в соцсетях с хештегом #nobraday, привлекая внимание к проблеме, которая, к сожалению, распространена по всему миру.

Этот день отмечается в рамках Национального месяца осведомленности о раке груди – этим месяцем был выбран октябрь. Изначально акция проходила только в США, и День без бюстгальтера начал отмечаться с 2011 года, 9 июля, но позже его перенесли на осень, а поддерживать акцию стали женщину по всему миру.

Цель акции – призвать женщин бережно относиться к своему здоровью и регулярно посещать врачей, в особенности – маммолога (врача, который занимается диагностикой и лечением заболеваний молочной железы).

Фото: instagram.com/diaz_maura08

Вместе со своими фото женщины публикуют перечень симптомов рака груди, чтобы помочь распространить эту информацию и привлечь внимание как можно большего количества человек.

Фото: instagram.com/pamelaaaasafitri

Представительницы прекрасного пола из всех уголков мира публикуют свои фото.

Фото: instagram.com/i_donude/

Кроме того, чтобы привлечь внимание к серьезному заболеванию, женщины также поддерживают акцию в знак того, чтобы развеять стереотип об обязательном ношении бюстгальтера.

Фото: instagram.com/aurel_guyot/

Иногда их поддерживают и их мужья, сыновья, братья или бойфренды.

Фото: instagram.com/laurahood79/

Некоторые мужчины сами публикуют свои фото в соцсетях с хештегом #nobraday.

Фото: instagram.com/rigid_shoescare

Ранее мы рассказывали, почему рак молочной железы так часто встречается, как предотвратить его и почему так важно быть осведомленным в этой теме.

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