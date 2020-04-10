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Задержка менструации: какие могут быть причины

Не всегда это может быть признаком беременности

Анна Педан
Сегодня, 17:51

Менструация у девочек начинается в период полового созревания, в возрасте 12-15 лет. В первые 6-18 месяцев месячные могут "прыгать", но тут переживать не стоит, ведь таким образом устанавливается цикл. Максимум через 18 месяцев скачков быть не должно, менструация должна стать регулярной. Правильный подсчет цикла ведется с первого дня месячных и до первого дня следующих. Это может быть 26-36 дней, в среднем – 28.

Если менструация не началась до 15 лет, то говорят о первичной задержке. Тут очень важно обратиться к гинекологу и выявить причину. Возможно есть эндокринные заболевания или недоразвитость внутренних половых органов девушки.

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"Первое, о чем может подумать девушка с нормальным менструальным циклом при отсутствие очередных месячных, о беременности. Подтвердить это или опровергнуть может обычный аптечный тест на беременность. Но, на самом деле, довольно часто случается, что критические дни продолжаются и при беременности. Тут важную роль играет генетика. Если у ближайших родственников по женской линии месячные продолжались во время беременности, то высока вероятность, что и у вас это будет. Об этом обязательно следует рассказать своему врачу-гинекологу. Но задержка месячных – не является главным признаком беременности", – говорит гинеколог Марина Степнова.

Стресс – одна из главных причин задержки менструации
Стресс – одна из главных причин задержки менструации
Фото: freepik.com

Причины задержки

Стресс. На данный момент — это самая частая причина задержки. Неприятности на работе, ссоры с мужем, нездоровая обстановка в стране, бессонница. Женщины склонны переживать это в себе, не обращаясь за помощью к психологу, а потом удивляются, почему сбился цикл. Задержку может вызвать как длительный, накапливающийся стресс, так и одноразовое, но сильное потрясение.

Гормоны. При заболеваниях щитовидной железы или надпочечников тоже могут быть задержки. Поэтому так важно после 35 лет проходить ежегодный профилактический осмотр не только у гинеколога, но и у эндокринолога. Обязательно раз в год нужно сдавать анализ крови на гормоны щитовидной железы и делать УЗИ.

К чему могут привести постоянные стрессы. Смотрите в нашем сюжете:

Лекарства. Многие лекарственные препараты влияют на менструальный цикл. Особенно антидепрессанты и препараты, применяемые для лечения онкологии. Но сильные успокоительные или антибиотики тоже могут вызвать задержку. Поэтому, если тест показывает отсутствие беременности и не было никаких сильных стрессов, вспомните, какие лекарства вы пили недавно.

Снижение веса. Если вы сели на строгую диету и занялись активно спортом, то высока вероятность "скачков" цикла. Помните, все хорошо в меру. Постарайтесь сбалансировать питание и уменьшить силовые нагрузки. Особенно опасно снижение веса за месяц на 20%. В таком случае восстанавливать цикл придется долго и под наблюдением врача. Критическим весом при среднем росте 168-172 см, считается вес ниже 48 килограммов.

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Климат. Очень часто задержка месячных может быть спровоцирована изменением климата и часовых поясов. Если вы вернулись с жарких стран, где провели 10-14 дней, в умеренно-континентальный климат, то, возможно, цикл сдвинется на 5-7 дней вперед.

Если менструация задерживается или отсутствует вовсе у женщин после 45 лет, это может говорить о начинающемся климаксе. Следует обязательно посетить гинеколога, который посоветует, как облегчить неприятные симптомы и спокойно "пережить" период климакса.

Напомним, ранее мы писали о предвестниках беременности. По каким симптомам можно заподозрить беременность до задержки месячных.

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