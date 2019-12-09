Загиб желчного пузыря: нужно ли лечение

Может ли желчный пузырь выровняться сам

Фото: Pixabay

Загиб желчного пузыря – это не заболевание, а физиологическая аномалия. Основной функцией желчного пузыря считается сбор и накапливание желчи из печени. При переполнении пузыря, он должен выбросить излишки в желудок. А там желчь помогает переварить еду. Если такой цепочки не происходит – начинаются проблемы с пищеварением. Одной из причин этого, является загиб желчного пузыря.

Что включают в свою рацион чемпионы? Смотрите в нашем сюжете.

Загиб по УЗИ

Иногда загиб вообще себя никак не проявляет. И обнаружить его можно только на УЗИ. При таком исследовании могут быть выявлены различные формы желчного пузыря.

Традиционная, грушевидная.

С перетяжкой в том или ином отделе – в шейке, теле, дне. Перетяжка – это когда противолежащие участки стенок органа приближаются друг к другу не на всем протяжении, а фрагментарно.

Перегибы (загибы) могут формировать причудливую форму желчного "накопителя", например, С-образную, Г-образную, S-образную, визуально похожие на различные буквы, в виде "восьмерки" и др.

Прочие редкие деформации.

Причины загиба желчного

Изменения формы желчного пузыря могут быть из-за наличия внутри камней-конкрементов, полипов, густой желчи в виде осадка. Такие состояния требуют обязательного лечения. Или, как минимум, наблюдения в динамике. И обязательно диета для профилактики обострений.

Перегибы и перетяжки (единичные и множественные) в желчном пузыре могут образовываться от проходящих рядом кровеносных сосудов, спаек брюшины.

Когда загиб нужно лечить

Если у человека есть боли и дискомфорт в животе, горечь во рту (и другие неприятные привкусы), тошнота, отрыжка, изжога, вздутие живота, разнообразные нарушения стула, то надо разобраться в причине и начать лечение. Загиб желчного очень даже может быть причиной вышеперечисленных симптомов.

Тут главное не начинать самолечение. Если мы бесконтрольно принимаем желчегонные препараты, то может наступить мнительное улучшение. Симптомы исчезнут, а проблема нет. А по смазанной симптоматике будет труднее поставить диагноз и, соответственно, назначить лечение.

Может ли пузырь стать правильной формы

Да, форма желчного пузыря может вернуться от условно деформированной (например, с загибом-перегибом) к традиционно грушевидной. Прежде всего, такое бывает у детей. С бурным ростом их организма многие индивидуальные особенности могут бесследно исчезнуть, трансформируясь в характерное для большинства людей состояние.

Но и у взрослых желчный может вернуться в норму. Такое случается реже, чем у детей, но все же бывает. Спайки могут рассосаться сами собой, спонтанно, нормализоваться приток и отток желчи, тонус мышц; исчезнуть полипы, сгущение желчи, и мн. др. Все это может случиться, как на фоне профильного лечения, так и при его полном отсутствии, либо при приеме лекарств по какому-то другому (не желудочно-кишечному) поводу.

Тонус гладких мышц желчного пузыря порой столь изменчив и переменчив, что, если его рассматривать на УЗИ каждый час на протяжении суток, то у некоторых пациентов в таком режиме исследований перегибы и перетяжки то исчезнут, то вновь появятся, то в одном, то в другом месте.

Порой для нормализации формы пузыря достаточно надуть живот или перейти из лежачего положения в стоячее. Или перевернуться на другой бок.

Диагностика пузыря

Исследованиям тонуса желчного пузыря в динамике посвящено много научных работ. Для изменения уровня напряжения или расслабления гладкой мускулатуры применяют "пробный завтрак" (сметанный, масляный и пр.) или исследования "с нагрузкой". Раньше использовали сырые желтки, но это было связано с риском заболеть сальмонеллезом.

После такого завтрака желчный пузырь изменяет размеры, объем полости, что дает некоторые представления о том, какие препараты нужны для стимуляции или расслабления гладкомышечных структур, и нужны ли вообще.

Лечить или не лечить

Врачи смотрят на "нетрадиционную" форму желчного пузыря по-разному. Одни бросаются лечить это состояние, даже, если загиб желчного пузыря был выявлен случайно во время профилактического УЗИ при незначительных жалобах или их полном отсутствии. Другие советуют просто наблюдать за упомянутым состоянием. В данном случае следует прислушаться к доктору, мнению которого доверяете. По любому, каждый случай деформации пузыря индивидуален, подход к нему должен быть аналогичным, учитывая все тонкости данного конкретного пациента, даже его возможную мнительность.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.