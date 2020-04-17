Загрязнение воздуха в Киеве: карта и советы доктора Комаровского

Как уберечься от дыма

В Киеве и области уже второй день нечем дышать. В воздухе стоит стойкий запах гари. По данным ГСЧС, такая ситуация возникла в Киеве и области вследствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Киев уже несколько дней лидирует по загрязненности воздуха в мире, обогнав промышленные города Китая. Средний индекс загрязненности воздуха на сегодняшнее утро составляет 380 пунктов, при норме до 50.

Фото: iqair.com

Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Хотя вчера вечером, 16 апреля, Центральная геофизическая лаборатория им. Срезневского зафиксировала в Киеве значительное превышения уровня формальдегида и диоксида азота в воздухе. Это все продукты горения.

В связи с этим, Минздрав Украины рекомендует как можно больше времени проводить дома, пить 2-3 литра воды в сутки, не открывать окон, проводить влажную уборку, включить системы кондиционирования.

Карта загрязнения воздуха в Киеве и области на утро 17 апреля Фото: saveecobot.com

Доктор Евгений Комаровский на своем сайте дал рекомендации, как уберечься от дыма и сохранить свое здоровье.

1. Всячески сокращайте время пребывания вне помещения. Если дела-нужда-работа все-таки выгнали вас из дома, избегайте физических нагрузок, дышите носом, постарайтесь не совершать глубоких вдохов. По возможности закрывайте волосы головным убором.

2. Отложите утренние пробежки до лучших времен — скоро пронесет, в смысле унесет.

3. Войдя в дом, сразу переоденьтесь и примите душ.

4. В помещении всё закрыть. Все — двери-окна-форточки-балкон. Все! Кондиционер включить (надеемся, фильтр вы меняли согласно правилам эксплуатации данного прибора). Если имеется бытовой очиститель воздуха — конечно же включить. Если его нет, но есть деньги — купить и включить. Если в вашем регионе дым за окном появляется регулярно — включить в план обязательных покупок очиститель воздуха. Но не теряйте чувства меры — в конце концов, всегда можно высунуть нос на балкон (вариант — в окно) и определить, где легче дышать — в доме или на улице.

Киев задыхается от гари. Смотрите в нашем сюжете:

5. Поддерживать в доме нормальную относительную влажность воздуха 40–70%. Помните: в сухом воздухе вы постоянно вдыхаете пылевые частицы, а в воздухе нормальной влажности они оседают на пол. Как поддерживать влажность? Включить увлажнитель, помыть пол, открыть закрытый аквариум, походить по дому с пульверизатором, развесить влажные полотенца и т.д.

6. Способность дыхательных путей останавливать и удалять находящиеся во вдыхаемом воздухе нежелательные вещества определяется состоянием слизистых оболочек, которые ни в коем случае не должны пересыхать! Много пить (через "не хочу"). Регулярно закапывать нос солевыми растворами. Проще всего развести 1 чайную ложку соли в 1 литре кипяченой воды и полученным раствором регулярно увлажнять доступные слизистые оболочки: капать в нос, протирать глаза, полоскать рот.

7. Избегайте любых действий, способных дополнительно испортить воздух, — не надо жарить рыбу, зажигать ароматические свечи и камины. По этой же причине по возможности предпочтите электрическую печь газовой. Отложите на потом уборку с использованием пылесоса. Мужика с сигаретой — гнать из дома поганой метлой.

8. Если у вас (вашего ребенка) имеются хронические болезни легких (бронхиальная астма например), обсудите с врачом необходимость дополнительного приема лекарств (коррекцию доз).

9. Не пытайтесь самостоятельно бороться с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит) посредством таблеток. Особо опасны любые "лекарства от кашля". Много кашляете — много пейте, и бегом к доктору.

10. Маска, способная реально защитить, стоит огромных денег и купить ее очень сложно. Большинство бумажных и тканевых масок, а также строительные респираторы могут остановить лишь крупные пылевые частицы, но обезвредить дым они не в состоянии. Их применение — это психотерапия: дескать, "я себя спасаю". Тем не менее марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно.

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