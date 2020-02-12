Закаливание: как правильно тренировать сосуды

Почему нельзя без подготовки обливаться холодной водой

Закаливать организм нужно постепенно Фото: Depositphotos

Закаливание — это комплекс мероприятий, который направлен на тренировку терморегуляторных процессов в организме. Основная задача — адаптировать организм к условиям внешней среды, повысить устойчивость к переохлаждению или перегреванию.

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С точки зрения физиологии, начинать закаливание сразу с низких температур неправильно. Процесс адаптации должен быть последовательным и постепенным.

"Закаливание проводится посредством изменения температуры воды и воздуха, воздействующие на организм, – говорит терапевт Валентина Андрейченко. – Если вы решили заняться этим, учтите, процедуры должны быть ежедневными. Нерегулярность воздействия факторов может негативно сказаться на вашем здоровье. Начинать процесс закаливания рекомендуют с обтираний. Температура воды должна быть близка температуре тела. Затем необходимо постепенно, в течение двух недель, понижать температуру, ориентировочно на 2–3 °С".

Через 2–3 недели после начала процедур можно переходить к обливаниям, температура воды на этом этапе должна составлять +34°С. Затем постепенно температуру воды необходимо снижать до +26°С, + 24°С. Обливания будут иметь закаливающий эффект только в случае их систематического, ежедневного проведения. Чего не надо делать, начиная закаливание:

Не стоит снижать температуру воды резко. Спешка может привести к обратному эффекту, к переохлаждению, и, как следствие, к болезни.

Если при обливании кожа становится бледной, то это указывает, что температура для процедуры выбрана неправильно. Температура воздуха при проведении обтираний либо обливаний должна быть не ниже +18°С.

Время адаптации организма к низким температурам индивидуально для каждого человека. Поэтому, прислушивайтесь к собственному организму. Если процедуры переносятся хорошо, то ориентировочная целевая температура воды может составлять +15°С. После обливаний не забывайте насухо вытереть кожу полотенцем. Затем можно провести растирание кожи или сделать согревающую гимнастику.

Если ваше состояние здоровья ухудшилось, и вы почувствовали, что начинаете заболевать, необходимо увеличить температуру воды. Прерывать процедуры не нужно. Если болезнь протекает с температурой выше 38°С, сопровождается ознобом, то закаливание необходимо прекратить, обратиться за помощью к врачу. После лечения, процедуры можно продолжить, постепенно снижая температуру воды. Перерыв может составлять от трех до пяти дней.

Напомним, что ранее мы писали о том, как оказать первую помощь при отравлении.

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