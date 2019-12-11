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Замена сустава: три главных причины, когда эндопротез необходим

При некоторых видах артрита или артроза спасти сустав не удается, и тогда на помощь приходит искусственный сустав

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Фото: Depositphotos

Сегодня насчитываются сотни способов сохранения здоровья суставов, внутри которых находится хрящевое покрытие. Именно оно, как подшипник, снижает силу трения между сочленяющимися костями и обеспечивает их высокую подвижность. Но, к сожалению, не каждый бой за здоровые суставы можно выиграть.

Некоторые виды артритов и артрозов, а также последствия перенесенных травм настолько жестоко повреждают суставные ткани, что, невзирая на все совместные усилия врачей и пациентов, восстановление движения в них оказывается невозможным.

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Еще недавно такой недуг обрекал больного на инвалидность. Сегодня все гораздо прощу – сустав просто можно заменить и жить дальше полноценной жизнью

Суть эндопротезирования

Внедрение любой конструкции для внутрь тела называется эндопротезированием (от греч. endon — внутри). Операция по замене "родного" сустава на искусственный называется артропластика.

В настоящее время ученые разработали протезы практически всех сочленений, но чаще всего к эндопротезированию прибегают при поражении крупнейших суставов нижней конечности — тазобедренного и коленного. Как и настоящий сустав, искусственный тазобедренный имеет шаровидную головку и "чашку", соединяющиеся между собой и образующие гладкое сочленение с идеальным скольжением. Поскольку это необыкновенно высокотехнологичное устройство (для его изготовления используют металл, пластмассу и керамику), то и цена немного кусается.

Правильно определить показания к артропластике может только высококвалифицированный ортопед-травматолог. Ведь за сохранение целостности организма следует бороться до конца! Но есть три главных причины, при которых эндопротезирование показано на 100%.

Эндопротезирование осуществляется, если:

  • пациента мучает сильная боль, требующая постоянного приема больших доз обезболивающих средств;
  • в связи с ограничением движения в больном суставе возникают значительные трудности с самообслуживанием;
  • диагностирован перелом или ложный сустав шейки бедра у пожилых пациентов.

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Какой выбрать протез

Даже когда необходимость замены сустава очевидна, выбор протеза непрост и должен осуществляться совместно пациентом и опытным хирургом. Чтобы он был оптимальным, специалист учитывает состояние организма, степень выраженности болезни и другие факторы, а пациент оценивает свои материальные возможности.

Так выглядит эндопротез тазобедренного сустава
Так выглядит эндопротез тазобедренного сустава
Фото: Depositphotos

Нужно прислушаться ко всем советам врача еще и потому, что при выборе качественного сустава принцип чем дороже, тем лучше не всегда оправдан. Ведь решающее значение могут иметь даже способы фиксации эндопротеза.

Они могут быть цементными и бесцементными (иначе — механическими). Если есть выбор, механический способ (протез крепится непосредственно в кость), приоритетнее. Но для этого костная ткань пациента должна быть достаточно крепкой и плотной. Если же плотность костей снижена, то применяется цементный способ. Он тоже имеет свои преимущества — в частности, допускает более раннюю нагрузку на оперированный сустав.

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Кроме того, необходимо учитывать, что искусственный сустав не вечен. Средний срок его службы составляет
12–15 лет, ведь он не может самовосстанавливаться, как живой организм. Чтобы эндопротез работал как можно дольше, его не следует перегружать тяжестями, бегом, прыжками и т. п. И все же в ряде случаев требуется повторная операция эндопротезирования (так называемое ревизионное эндопротезирование), в ходе которой разрушенная конструкция заменяется новой.

Но медицина не стоит на месте. Ведутся поиски новых материалов, новых способов энтопротезирования.

После операции

Искусственный сустав требует к себе должного внимания. Особенно важно уделить внимание профилактике развития остеопороза (потери механической прочности костей). К факторам риска возникновения этого недуга относятся курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни и рацион, бедный витаминами, аминокислотами и солями кальция. Избежать недостатка нужных веществ можно, отказавшись от избытка мучных и колбасных изделий. И добавить в рацион больше рыбы, блюд из овощей и фруктов, а также продуктов, богатых кальцием.

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