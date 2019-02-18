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Проблемы со стулом у малыша: что может стать причиной и как справиться

Запор у детей может возникать из-за недостатка кальция в их рационе, частых клизм и нехватки родительских объятий

Ионычева Наталия
Сегодня, 08:05
Фото: Pixabay

Детвора активно двигается, ей незнакомы стрессы из-за авралов на работе и "сидячая" жизнь. Тем не менее запоры у детей не такое уж редкое явление. Так, по данным ВОЗ, среди малышей до года от запоров мучается практически каждый пятый ребенок, а у детей постарше трудности со стулом отмечаются у каждого шестого. 

Решение проблемы во многом схоже с правилами для взрослых. Например, поможет ежедневное употребление овощей — источника клетчатки, которая выметает "лишнее" из кишечника, как щетка, или питье воды в достаточном количестве — при ее дефиците каловые массы твердеют. Но есть у детского запора свои факторы развития и профилактики. Об основных нам рассказала Вероника Князева, педиатр и гомеопат.

  • Признаки беспроблемной "эвакуации"

По нормам ВОЗ, до 1,5 месяца от рождения количество дефекаций у младенца равно количеству трапез. После — от 2—5 раз в сутки до одного раза в 3—5 дней. У "искусственников" — 1—4 раза в 24—36 ч. Если есть прикорм, то 1—4 раза в день. Норма у дошколенка — не реже одного раза в 48 часов, у школьника — не реже 3 раз в неделю.

  • Стул улучшат продукты с кальцием

Этот микроэлемент расслабляет гладкую мускулатуру, в том числе кишечника. Потому в рационе ребенка кисломолочные продукты, богатые кальцием, быть должны еще и по этой причине.

  • Маме лучше не пить коровье молоко

Дефицит лактазы, расщепляющей лактозу в молоке, есть у 10% людей. Явный признак — метеоризм. Но кто на него смотрит всерьез? Если такая кормящая мама пьет молоко, ее ребенок, могущий унаследовать его непереносимость, заработает аллергию. Ее следствие — воспаление кишечника, которое может привести к запору.

  • Клизма — дорога к заторам в кишечнике

Стойкий запор возникает, когда нижний отдел прямой кишки перерастянут все из-за тех же запоров — стенки кишечника не в состоянии проталкивать его содержимое наружу. Потому клизма вопрос не решит, а затягивание с решением проблемы будет вести только к еще большему растяжению кишечника. В качестве скорой помощи можно использовать свечи с глицерином или облепихой или препараты на основе лактулозы. Свечи, раздражая кишечник, стимулируют его сокращение, а кал делают скользким, что облегчает процесс. Лактулоза ведет к разбуханию каловых масс, и они начинают давить на стенку кишечника, что стимулирует дефекацию. К тому же это вещество способствует размножению полезных бактерий в кишечнике, что улучшает его функции.

  • Для профилактики запоров обнимайте чаще ребенка

Если есть нервное напряжение, организм рефлекторно отключает ЖКТ (в стрессе не до переваривания пищи) и сжимает все мышцы, в том числе в брюшной полости: такая мобилизация поможет убегать от опасности. А мы в это время продолжаем впихивать привычные порции. Вот вам и запор. 

При этом к нервному напряжению ведут не только двойки в школе или драки в детсаду, но и недостаток родительских объятий. Так рождается тревожность. Если объятий в детстве у ребенка мало постоянно, то переизбыток гормонов стресса формирует мятущееся сознание, склонное все катастрофизировать. Такой человек будет иметь запоры "на ровном месте" и во взрослой жизни.

  • Допаивание младенцев водой ухудшает желчеотток

Нормальную работу кишечника обеспечивает желчеотток, а его — жиры и поступление достаточных объемов пищи. Потому не допаивайте до 9 месяцев младенца, находящегося на грудном вскармливании. Иначе он реже будет просить молоко — еду и источник жира.

Напомним, ранее мы выяснили, что делать, если болит живот у ребенка. Как узнать, что мучает ребенка в этот раз: тошнота от жирной пищи, запор или прихваченный из сада ротавирус? Как не пропустить аппендицит или кишечную непроходимость? Об этом и многом другом рассказали наши эксперты.

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Источник: Сегодня
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