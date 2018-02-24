Запойное увлечение сериалами грозит серьезной опасностью

Сегодня, 05:53

Фанатичный просмотр сериалов может привести к ухудшению кровообращения и тромбозу

Кадр из сериала &quot;Доктор Хаус&quot;
Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Безостановочный просмотр сериалов повышает риск возникновения тромбоза.

К такому выводу пришли ученые из американского Университета Миннесоты, которые провели соответствующее исследование, передает Deadline.

Эксперты опросили 15 тысяч людей старше 24 лет: их разделили на четыре группы в зависимости от того, как часто они смотрят сериалы.

Вероятность возникновения тромбоза у респондентов, попавших в группу заядлых любителей телешоу, оказалась в 1,7 раза выше, чем у остальных групп.

Наибольшему риску оказались подвержены люди старше 60 лет.

Отмечается, что опасность исходит от длительного сидения и ухудшения циркуляции крови. По словам ученых, риску могут быть подвержены даже те любители сериалов, которые занимаются спортом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы февраля могут привлечь внимание зрителя.

Так, среди создатели зарубежных телефильмов покажут всю правду о терактах 11 сентября, трагикомедию о мамах-воровках, что будет нас ждать в мире через 350 лет и адаптацию драмы Быкова.

Кроме того, мы писали о том, что американский сервис Netflix, который также показывает популярный сериал "Черное зеркало", опубликовал список сериалов, которые зрители сразу начинают смотреть и смотрят полностью.
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