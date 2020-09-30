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Запрет на фосфаты в Украине. Чем они опасны для природы и людей

Сегодня, 14:17

"Киевводоканал" создал петицию – с просьбой запретить моющие и стиральные средства с фосфатами

В Украине хотят запретить бытовую химию с фосфатами. Соответствующую петицию подготовили в "Киевводоканале". Там говорят, в сточных водах, поступающих на очистные сооружения, критическое количество ядовитых фосфатов. Какие моющие средства стоит покупать, чтобы сохранить окружающую среду – читайте далее в материале.

В конце лета реки Украины покрываются зеленью и с каждым годом все больше и больше. Это свидетельствует о тотальном загрязнении главной артерии – Днепра, отмечают в Киевводоканале. Главной причиной цветения являются фосфаты, попадающие в водоемы из городской канализации, предприятий и автомоек.

"Киевводоканал" создал петицию – с просьбой запретить моющие и стиральные средства с фосфатами. Но пока украинцы поддерживают обращение слабо.

Последние десятилетия в сточных водах, поступающих на очистные сооружения Киева, резко возросло количество фосфатов. В перенасыщенной фосфатами воде сине-зеленые водоросли усиленно размножаются.

По словам Дмитрия Новицкого, генерального директора "Киевводоканала", ливневые воды, которые попадают в наши водоемы питьевого обеспечения перегружены этими фосфатными соединениями, которые, к сожалению, есть в быту в различной химии.

Но далеко не все хозяйки обращают внимание на содержание фосфатов в бытовой химии. И это , по словам экологов, главная проблема, ведь фосфаты быстро уничтожают экосистему.

Чем фосфаты опасны для природы и людей
Чем фосфаты опасны для природы и людей
Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Начинается вот это цветение сине-зеленых водорослей, потребление кислорода в воде, разведенного жидкостями. Если его слишком мало в воде – все начинает погибать, рыбы и все живые организмы которые находятся в воде начинают гнить, запах, целая куча неприятностей", – пояснила эколог Анна Даниляк.

Вредят агрессивные фосфаты не только водоемам и рыбам, но и людям. Ведь питьевую воду берут, опять же, с рек. Выход – покупать именно бесфосфатную бытовую химию, которая обычно немного дороже.

"Это должно быть в сознании, то есть я иду в магазин и я не хочу ухудшать экологическое состояние, как я этого могу достичь – выбрать бесфосфатное моющее средство, то есть читать, анализировать, знать эти вещества", – подытожил Виталий Евдокименко, кандидат химических наук.

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здоровье химия фосфаты
Источник: Сегодня
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