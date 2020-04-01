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Защитят ли маски от коронавируса: ответ эпидемиолога

Нужно ли носить маски на улице

Анна Педан
Сегодня, 16:11

Без масок теперь нельзя зайти в магазин или аптеку. Люди, которые не успели приобрести одноразовую маску делают их дома сами, из марли или ткани. Но защитят ли они от коронавируса, в каком случае их нужно носить и нужны ли они на улице. Подробно об этом рассказала Людмила Мухарская врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины и экс-заместитель главного санитарного врача Украины.

Маски должны носить люди, которые больны: кашляют и чихают. Эти маски защищают людей, с которыми общаются больные. Здоровые люди масок не носят, особенно, если они на улице. Но есть категории здоровых людей, которым сегодня надо носить маски. Это прежде всего те, кто ухаживает за больными, у которых с ними очень тесный контакт. Сейчас нужно носить маски в закрытых помещениях: в транспорте, в магазине, в аптеке.

От вируса может защитить только специальный респиратор
От вируса может защитить только специальный респиратор
Фото: freepik.com

Но при этом важно понимать, что делать это нужно правильно! Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот и нос. Одноразовую маску нужно менять каждые 2-4 часа или раньше, если она стала влажной или грязной. Повторно надевать маску нельзя ни в коем случае. И снимать их нужно правильно, за заушные тесемки, не касаясь ни в коем случае внешней стороны.

Как правильно утилизировать маски. Смотрите в нашем сюжете:

Абсолютно любая маска имеет барьерную функцию. Человек бессознательно несколько раз в минуту дотрагивается до лица (нос, рот, глаза). Маска не дает человеку чесать щеки, нос так часто, как раньше.

Ведь, как передается вирус? Например, больной человек трогает какой-то предмет, его же касается и здоровый, который может потереть сразу глаз или почесать нос. Так вирус проникает в организм.

От вируса маска не защитит. Никакая. Ни хирургическая, ни марлевая, ни тканевая. Главное – не допустить попадания капелек (слюны, мокроты), в которых содержится вирус. Они достаточно большие. Маска их не пропустит.

Самые эффективные средства – респираторы. Любые другие выполняют только барьерную функцию.

Ранее мы публиковали подробное интервью с Людмилой Мухарской, где она ответила на самые актуальные вопросы: как долго будет бушевать коронавирус, как правильно самоизолироваться, можно ли гулять с детьми во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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