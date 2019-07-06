Здоровый сон и отсутствие стресса: Ульяна Супрун рассказала, как избежать целлюлита

Узнайте о действенных способах профилактики апельсиновой корки

Ульяна Супрун рассказала, как избежать целлюлита Фото: Nielsen Ramon, Unsplash

Портит и вид, и нервы. Речь о коварном целлюлите, из-за которого украинки летом вынуждены отказывать себе в коротеньких шортах и ​​юбках. Побороть апельсиновую корку не так уж и сложно, убеждает министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в социальной сети. Корреспондент телеканала "Украина" Наталья Малярчук собрала самые действенные способы борьбы с целлюлитом.

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Почти каждая женщина хотя бы раз в жизни пыталась побороть целлюлит. Профессиональные тренеры говорят, чтобы уменьшить его визуально, необходимо правильное питание, меньше стресса, здоровый сон и тренировки.

Физическая активность первое, что поможет убрать апельсиновую корку. А усилить эффект тренировок поможет вакуумный массаж, который усиливает кровоток в нужных местах, отмечают фитнес-тренеры.

Врачи предупреждают, что чрезмерная борьба с целлюлитом может навредить женскому здоровью, а жировая ткань необходима, так как она отвечает за выработку гормонов. При этом, целлюлит на проблемных стадиях, который доставляет максимум неудобств, лечить нужно, но только обратившись к специалистам. Врачи и фитнес-тренеры помогут справиться с проблемой индивидуально.

Важно помнить, что избавиться от апельсиновой корки навсегда невозможно. Как только вы прекратите правильно питаться и забросите тренировки, целлюлит вернется. Поэтому, чтобы забыть о проблемной коже, необходимо полностью менять образ жизни.

Подробнее о борьбе с целлюлитом смотрите в эксклюзивном материале:

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