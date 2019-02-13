Зерновая диета: как похудеть на злаках

Крупы не только принесут пользу организму, но и помогут похудеть

Похудеть на злаках вполне возможно Фото: Pixabay

Зерновые продукты, особенно из цельного зерна, являются важной частью здоровой диеты. Все виды зерновых и зернобобовых являются хорошим источником сложных углеводов и необходимых витаминов и минералов. Натуральные зерновые продукты отличаются низким содержанием жира, что делает их малокалорийными.

Зерновая диета восстанавливает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, придает разнообразие повседневному рациону, снабжает организм биологически активными веществами, витаминами, минералами и особенно клетчаткой. Все семь дней диеты запрещены соль, сахар, алкоголь. За неделю вам удастся сбросить около четырех килограммов.

Зерновые можно сочетать с молочными продуктами Фото: Pixabay

День 1-й

Пшеничный день

Рецепт каши: 180 г зерен пшеницы засыпать в 3/4 л воды и варить 20 минут на слабом огне.

Завтрак: Каша, стакана молока;

Обед: Овощной бульон, каша;

Ужин: Каша, йогурт (125 г).

День 2-й

Пшенный день

Рецепт каши: 180 г пшена в 3/4 л воды вскипятить и оставить на слабом огне на 30 минут.

Завтрак: Каша, стакана молока;

Обед: Овощной бульон, каша

Ужин: Яблоко

День 3-й

Овсяный день

Рецепт каши: 180 г овса в 3/4 л воды вскипятить, варить 10 минут на слабом огне.

Завтрак: Каша, стакана молока;

Обед: Овощной бульон, каша;

Ужин: 80 г творога, каша.

День 4-й

Рисовый день

Рецепт каши: 140 г риса варить около 35 минут. 1/2 кг очищенных яблок нарезать и потушить в небольшом количестве воды. Смешать яблоки, рис, лимонный сок, сахарин, корицу.

Завтрак: Каша, стакана молока;

Обед: Овощной бульон, каша;

Ужин: любые фрукты

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День 5-й

Ячменный день

Рецепт каши: 180 г ячменя в 3/4 литра воды довести до кипения и варить 10 минут на слабом огне.

Завтрак: Каша, стакана молока;

Обед: Овощной бульон, каша;



Ужин: Каша, стакан апельсинового сока, 2 столовые ложки сгущенки.

День 6-й

Гречневый день

Рецепт каши: 180 г гречки в 3/4 литра воды довести до кипения и варить 20 минут на слабом огне.

Завтрак: Каша, стакана молока;

Обед: Овощной бульон, каша;

Ужин: 1 стакан кефира, каша

День 7-й Смешанный день

По 60 г пшеницы, гречки, овса всыпать в 3/4 литра воды и довести до кипения, варить 20 минут на слабом огне.

Завтрак: 1/2 стакана теплого молока + каша + сахарин.

Обед: каша + 3 столовые ложки томатной пасты + 1 стакан овощного бульона (все это согреть) + чеснок, приправы.

Ужин: каша + тертое яблоко + сахарин + лимонный сок + корица.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

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