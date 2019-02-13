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Зерновая диета: как похудеть на злаках

Крупы не только принесут пользу организму, но и помогут похудеть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Похудеть на злаках вполне возможно
Похудеть на злаках вполне возможно
Фото: Pixabay

Зерновые продукты, особенно из цельного зерна, являются важной частью здоровой диеты. Все виды зерновых и зернобобовых являются хорошим источником сложных углеводов и необходимых витаминов и минералов. Натуральные зерновые продукты отличаются низким содержанием жира, что делает их малокалорийными.

Зерновая диета восстанавливает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, придает разнообразие повседневному рациону, снабжает организм биологически активными веществами, витаминами, минералами и особенно клетчаткой. Все семь дней диеты запрещены соль, сахар, алкоголь. За неделю вам удастся сбросить около четырех килограммов.

Зерновые можно сочетать с молочными продуктами
Зерновые можно сочетать с молочными продуктами
Фото: Pixabay

День 1-й 

Пшеничный день 

Рецепт каши: 180 г зерен пшеницы засыпать в 3/4 л воды и варить 20 минут на слабом огне. 

  • Завтрак: Каша, стакана молока; 
  • Обед: Овощной бульон, каша; 
  • Ужин: Каша, йогурт (125 г). 

День 2-й

Пшенный день 

Рецепт каши: 180 г пшена в 3/4 л воды вскипятить и оставить на слабом огне на 30 минут. 

  • Завтрак: Каша, стакана молока; 
  • Обед: Овощной бульон, каша
  • Ужин: Яблоко 

День 3-й 

Овсяный день 

Рецепт каши: 180 г овса в 3/4 л воды вскипятить, варить 10 минут на слабом огне. 

  • Завтрак: Каша, стакана молока; 
  • Обед: Овощной бульон, каша; 
  • Ужин: 80 г творога, каша. 

День 4-й

Рисовый день 

Рецепт каши: 140 г риса варить около 35 минут. 1/2 кг очищенных яблок нарезать и потушить в небольшом количестве воды. Смешать яблоки, рис, лимонный сок, сахарин, корицу.

  • Завтрак: Каша, стакана молока;                                                                                                                 
  • Обед: Овощной бульон, каша;                                                                                                                   
  • Ужин: любые фрукты 

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День 5-й 

Ячменный день 

Рецепт каши: 180 г ячменя в 3/4 литра воды довести до кипения и варить 10 минут на слабом огне. 

Завтрак: Каша, стакана молока;

Обед: Овощной бульон, каша; 
                                                                                                                      
Ужин: Каша, стакан апельсинового сока, 2 столовые ложки сгущенки. 

День 6-й 

Гречневый день 

Рецепт каши: 180 г гречки в 3/4 литра воды довести до кипения и варить 20 минут на слабом огне. 

  • Завтрак: Каша, стакана молока;                                                                                                                  
  • Обед: Овощной бульон, каша;                                                                                                         
  • Ужин: 1 стакан кефира, каша

День 7-й Смешанный день

По 60 г пшеницы, гречки, овса всыпать в 3/4 литра воды и довести до кипения, варить 20 минут на слабом огне. 

  • Завтрак: 1/2 стакана теплого молока + каша + сахарин. 
  • Обед: каша + 3 столовые ложки томатной пасты + 1 стакан овощного бульона (все это согреть) + чеснок, приправы. 
  • Ужин: каша + тертое яблоко + сахарин + лимонный сок + корица.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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