Зерновая диета: как похудеть на злаках
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Зерновые продукты, особенно из цельного зерна, являются важной частью здоровой диеты. Все виды зерновых и зернобобовых являются хорошим источником сложных углеводов и необходимых витаминов и минералов. Натуральные зерновые продукты отличаются низким содержанием жира, что делает их малокалорийными.
Зерновая диета восстанавливает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, придает разнообразие повседневному рациону, снабжает организм биологически активными веществами, витаминами, минералами и особенно клетчаткой. Все семь дней диеты запрещены соль, сахар, алкоголь. За неделю вам удастся сбросить около четырех килограммов.
День 1-й
Пшеничный день
Рецепт каши: 180 г зерен пшеницы засыпать в 3/4 л воды и варить 20 минут на слабом огне.
- Завтрак: Каша, стакана молока;
- Обед: Овощной бульон, каша;
- Ужин: Каша, йогурт (125 г).
День 2-й
Пшенный день
Рецепт каши: 180 г пшена в 3/4 л воды вскипятить и оставить на слабом огне на 30 минут.
- Завтрак: Каша, стакана молока;
- Обед: Овощной бульон, каша
- Ужин: Яблоко
День 3-й
Овсяный день
Рецепт каши: 180 г овса в 3/4 л воды вскипятить, варить 10 минут на слабом огне.
- Завтрак: Каша, стакана молока;
- Обед: Овощной бульон, каша;
- Ужин: 80 г творога, каша.
День 4-й
Рисовый день
Рецепт каши: 140 г риса варить около 35 минут. 1/2 кг очищенных яблок нарезать и потушить в небольшом количестве воды. Смешать яблоки, рис, лимонный сок, сахарин, корицу.
- Завтрак: Каша, стакана молока;
- Обед: Овощной бульон, каша;
- Ужин: любые фрукты
День 5-й
Ячменный день
Рецепт каши: 180 г ячменя в 3/4 литра воды довести до кипения и варить 10 минут на слабом огне.
Завтрак: Каша, стакана молока;
Обед: Овощной бульон, каша;
Ужин: Каша, стакан апельсинового сока, 2 столовые ложки сгущенки.
День 6-й
Гречневый день
Рецепт каши: 180 г гречки в 3/4 литра воды довести до кипения и варить 20 минут на слабом огне.
- Завтрак: Каша, стакана молока;
- Обед: Овощной бульон, каша;
- Ужин: 1 стакан кефира, каша
День 7-й Смешанный день
По 60 г пшеницы, гречки, овса всыпать в 3/4 литра воды и довести до кипения, варить 20 минут на слабом огне.
- Завтрак: 1/2 стакана теплого молока + каша + сахарин.
- Обед: каша + 3 столовые ложки томатной пасты + 1 стакан овощного бульона (все это согреть) + чеснок, приправы.
- Ужин: каша + тертое яблоко + сахарин + лимонный сок + корица.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.
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