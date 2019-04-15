Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда
По статистике, около 75% женщин хотя бы раз сталкивались с молочницей
Молочница – это распространенная грибковая инфекция, которая в определенный момент поражает большинство женщин. Она вызывает существенный дискомфорт, но обычно довольно просто лечится с помощью препаратов, доступных в аптеках или выписанных гинекологом.
Тем не менее у некоторых женщин сильная молочница трудно поддается лечению и продолжает возвращаться. Что делать в таких случаях, читайте в нашей статье.
Симптомы молочницы
Типичные симптомы вагинального кандидоза включают:
- Зуд в интимной зоне;
- Творожистые выделения с кисловатым запахом;
- Отек слизистой (в определенную фазу менструального цикла);
- Жжение, усиливающееся после полового акта.
Иногда при молочнице кожа становиться красной, опухшей или потрескавшейся. На ней могут появляться язвочки, хотя чаще это признак генитального герпеса.
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Причины молочницы
У вас больше шансов заразиться молочницей, если:
- Вам больше 20-30 лет. Вагинальный кандидоз реже встречается у девочек, у которых еще не наступила менструация, и у женщин, переживших менопаузу;
- Вы беременны;
- Вы занимаетесь сексом, когда недостаточно возбуждены – это может привести к сухости и микротрещинам, которые провоцируют появление молочницы;
- Принимаете антибиотики;
- Болеете диабетом;
- Переохладились;
- Имеете ослабленную иммунную систему, заражены ВИЧ или проходите химиотерапию.
Профилактика молочницы
Если у вас часто возникает вагинальный кандидоз, вы можете:
- Перейти на мягкие гели для интимной гигиены;
- Избегать потенциальных раздражителей: парфюмированного мыла, гелей для душа, дезодорантов для влагалища и спиртосодержащих влажных салфеток;
- Отказаться от чересчур облегающего нижнего белья, колготок и джинсов;
- Перейти на белье из натуральных материалов;
- Проверить уровень сахара в крови, если у вас диабет.
Как лечить молочницу
Легкая молочница обычно лечится коротким курсом противогрибковых препаратов. Они бывают как для наружного применения (свечи, мази, кремы), так и для внутреннего (таблетки и капсулы).
Мази нацелены на разрушение мембран грибковых клеток, а таблетки, циркулируя по кровотоку, убивают клетки грибка, которые крем или мазь не в состоянии уничтожить.
Перед применением любого средства против молочницы стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы болезнь не переросла в хроническую форму.
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