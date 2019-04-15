Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда

По статистике, около 75% женщин хотя бы раз сталкивались с молочницей

Молочница по сути - грибковая инфекция Фото: freepik.com

Молочница – это распространенная грибковая инфекция, которая в определенный момент поражает большинство женщин. Она вызывает существенный дискомфорт, но обычно довольно просто лечится с помощью препаратов, доступных в аптеках или выписанных гинекологом.

Тем не менее у некоторых женщин сильная молочница трудно поддается лечению и продолжает возвращаться. Что делать в таких случаях, читайте в нашей статье.

Симптомы молочницы

Молочница может сигнализировать об ослабленном иммунитете Фото: freepik.com

Типичные симптомы вагинального кандидоза включают:

Зуд в интимной зоне;

Творожистые выделения с кисловатым запахом;

Отек слизистой (в определенную фазу менструального цикла);

Жжение, усиливающееся после полового акта.

Иногда при молочнице кожа становиться красной, опухшей или потрескавшейся. На ней могут появляться язвочки, хотя чаще это признак генитального герпеса.

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Причины молочницы

У вас больше шансов заразиться молочницей, если:

Вам больше 20-30 лет. Вагинальный кандидоз реже встречается у девочек, у которых еще не наступила менструация, и у женщин, переживших менопаузу;

Вы беременны;

Вы занимаетесь сексом, когда недостаточно возбуждены – это может привести к сухости и микротрещинам, которые провоцируют появление молочницы;

Принимаете антибиотики;

Болеете диабетом;

Переохладились;

Имеете ослабленную иммунную систему, заражены ВИЧ или проходите химиотерапию.

Профилактика молочницы

Молочница чаще возникает у молодых женщин Фото: freepik.com

Если у вас часто возникает вагинальный кандидоз, вы можете:

Перейти на мягкие гели для интимной гигиены;

Избегать потенциальных раздражителей: парфюмированного мыла, гелей для душа, дезодорантов для влагалища и спиртосодержащих влажных салфеток;

Отказаться от чересчур облегающего нижнего белья, колготок и джинсов;

Перейти на белье из натуральных материалов;

Проверить уровень сахара в крови, если у вас диабет.

Как лечить молочницу

Легкая молочница обычно лечится коротким курсом противогрибковых препаратов. Они бывают как для наружного применения (свечи, мази, кремы), так и для внутреннего (таблетки и капсулы).

Мази нацелены на разрушение мембран грибковых клеток, а таблетки, циркулируя по кровотоку, убивают клетки грибка, которые крем или мазь не в состоянии уничтожить.

Перед применением любого средства против молочницы стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы болезнь не переросла в хроническую форму.

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