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Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда

По статистике, около 75% женщин хотя бы раз сталкивались с молочницей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Молочница по сути - грибковая инфекция
Молочница по сути - грибковая инфекция
Фото: freepik.com

Молочница – это распространенная грибковая инфекция, которая в определенный момент поражает большинство женщин. Она вызывает существенный дискомфорт, но обычно довольно просто лечится с помощью препаратов, доступных в аптеках или выписанных гинекологом.

Тем не менее у некоторых женщин сильная молочница трудно поддается лечению и продолжает возвращаться. Что делать в таких случаях, читайте в нашей статье.

Симптомы молочницы

Молочница может сигнализировать об ослабленном иммунитете
Молочница может сигнализировать об ослабленном иммунитете
Фото: freepik.com

Типичные симптомы вагинального кандидоза включают:

  • Зуд в интимной зоне;
  • Творожистые выделения с кисловатым запахом;
  • Отек слизистой (в определенную фазу менструального цикла);
  • Жжение, усиливающееся после полового акта.

Иногда при молочнице кожа становиться красной, опухшей или потрескавшейся. На ней могут появляться язвочки, хотя чаще это признак генитального герпеса.

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Причины молочницы

У вас больше шансов заразиться молочницей, если:

  • Вам больше 20-30 лет. Вагинальный кандидоз реже встречается у девочек, у которых еще не наступила менструация, и у женщин, переживших менопаузу;
  • Вы беременны;
  • Вы занимаетесь сексом, когда недостаточно возбуждены – это может привести к сухости и микротрещинам, которые провоцируют появление молочницы;
  • Принимаете антибиотики;
  • Болеете диабетом;
  • Переохладились;
  • Имеете ослабленную иммунную систему, заражены ВИЧ или проходите химиотерапию.

Профилактика молочницы

Молочница чаще возникает у молодых женщин
Молочница чаще возникает у молодых женщин
Фото: freepik.com

Если у вас часто возникает вагинальный кандидоз, вы можете:

  • Перейти на мягкие гели для интимной гигиены;
  • Избегать потенциальных раздражителей: парфюмированного мыла, гелей для душа, дезодорантов для влагалища и спиртосодержащих влажных салфеток;
  • Отказаться от чересчур облегающего нижнего белья, колготок и джинсов;
  • Перейти на белье из натуральных материалов;
  • Проверить уровень сахара в крови, если у вас диабет.

Как лечить молочницу

Легкая молочница обычно лечится коротким курсом противогрибковых препаратов. Они бывают как для наружного применения (свечи, мази, кремы), так и для внутреннего (таблетки и капсулы). 

Мази нацелены на разрушение мембран грибковых клеток, а таблетки, циркулируя по кровотоку, убивают клетки грибка, которые крем или мазь не в состоянии уничтожить.

Перед применением любого средства против молочницы стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы болезнь не переросла в хроническую форму.

Напомним, ранее мы назвали опасные симптомы женских болезней. "Сегодня" также писали, что нужно знать об оральных контрацептивах.

Смотрите видео, как медреформа коснется акушеров-гинекологов:

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Источник: Сегодня
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