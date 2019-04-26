Злоупотребление сахаром: чем оно опасно для здоровья

Эксперты в один голос призывают сократить употребление сладкого

Врачи называют сахар "сладким зельем", ведь от него наступают мгновенное удовлетворение и эйфория. А заодно – и куча проблем. Сниженный иммунитет и проблемы с пищеварением – только некоторые из них.

В сутки советуют употреблять не более 30-50 граммов чистого сахара. Это 5-10 чайных ложек или полплитки шоколада. Если же регулярно злоупотреблять сладким, в первую очередь страдает поджелудочная.

Появляется сахарный диабет второго типа. Даже не успеешь оглянуться, как пойдет ожирение. Кроме того, в сладкоежек выше риск простудных заболеваний и проблем с кишечником. Как следствие – темные круги под глазами и болезненная кожа. Появляются вздутия, сложности с пищеварением, различные расстройства желудочно-кишечного тракта.

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Чрезмерная жажда всего сахарного может перерастать в зависимость, предостерегают диетологи. И не только психологическую. Зависимость создается и физиологическая. То есть когда мы раскармливаем свои вредные бактерии, они в буквальном смысле начинают требовать больше сладкого.

Но резко отказываться от глюкозы нельзя. Это приведет к так называемой "ломке".

"Внезапный тремор. Появляется очень сильная слабость, ощущения падения в обморок, потливость и раздражительность", – говорит Азал Беришвили, гастроэнтеролог.

Поэтому врачи советуют постепенно уменьшать суточную порцию сладкого, и сократить ее до нескольких конфет или небольшого куска торта после завтрака или обеда. А взамен – больше ягод и фруктов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить полезный лимонад с пониженным содержанием сахара. "Сегодня" также писали, чем вредна диетическая газировка.

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