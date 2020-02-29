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Значимость лабораторной диагностики в правильной постановке диагноза пациенту

Залог успешного лечения – это правильный и вовремя поставленный диагноз

Врач не имеет права ошибиться, ведь в его руках жизнь и здоровье пациента, и от его действий зависит, насколько быстро и эффективно тот получит медицинскую помощь в необходимом объеме.

Диагностика заболеваний достаточно сложный и трудоемкий процесс, включающий множество диагностических обследований. Среди них важное место занимают клинические лабораторные исследования. По данным ВОЗ, доля лабораторных исследований составляет 75-90% общего числа различных видов исследований, проводимых пациенту в лечебных учреждениях.

Мы пообщались с генеральным директором медицинской лаборатории ДИЛА, чтобы прояснить наиболее важные моменты, касающиеся лабораторной диагностики во врачебной практике.

Что такое лабораторное обследование и когда оно показано

Современная лабораторная диагностика – это целый арсенал высокотехнологичных методов исследования, с помощью которых можно анализировать состав и свойства биологических жидкостей и тканей человека, а также идентифицировать возбудителей заболеваний. По частоте использования и по объему предоставляемой информации лабораторное обследование находится на первом месте среди всех диагностических исследований.

Чаще всего методы лабораторного обследования применяют для постановки и уточнения диагноза, определения причины состояния пациента, характеристики формы и тяжести течения болезни, выбора терапии, подбора оптимальных лекарственных средств, а также для контроля результативности лечения и подтверждения выздоровления. Причем за весь период терапии проведение лабораторных анализов может потребоваться неоднократно.

Методы лабораторных исследований в практике врачей различных специализаций

Как уже говорилось, в современной медицине лабораторной диагностике отведено особое место. Внедрение инновационных методов подняло клиническую лабораторную диагностику на принципиально иную высоту – уровень диагностических возможностей возрос настолько, что для установления причины заболевания достаточно присутствия в биологическом материале всего одной молекулы тех или иных биологических или инфекционных агентов.

Области применения лабораторной диагностики в клинической медицине необычайно широки. Она необходима и терапевту, и хирургу, и пульмонологу, и фтизиатру, и судебному медику для диагностики различных инфекционных, генетических и онкологических заболеваний.

Например, один и тот же инновационный метод молекулярной диагностики ALEX, который успешно выполняется в лаборатории ДІЛА, в практике семейного врача позволит быстро установить причину возникновения заболеваний с длительным кашлем, заложенностью носа и насморком, диареей, болью в животе и сыпью на коже у детей и взрослых. В практике дерматологов тест ALEX помогает установить ключевые факторы обострения атопического дерматита, точную причину пищевой аллергии и отказаться от необоснованной противоаллергической диеты – т.е. такой, которая полностью исключает употребление в пищу продуктов, являющихся аллергенными для пациента. Для пульмонологов анализ на аллергены тест ALEX поможет установить аллергический фенотип бронхиальной астмы и разработать точные рекомендации по лечению.

Чем руководствуется врач при назначении тех или иных лабораторных исследований

Возможности лабораторной диагностики включают раннюю (доклиническую) диагностику, подтверждение и дифференциальную диагностику болезни, а также оценку эффективности терапии, мониторинга течения, определения прогноза и скрининга заболеваний.

На каком из этапов кто несет ответственность и принимает решения

В обязанности врача диагностической лаборатории входит организация и выполнение всех заявленных видов лабораторных исследований. Проведение калибровки оборудования и внутрилабораторного контроля качества – одно из необходимых условий работы медперсонала лаборатории, что в конечном счете обеспечивает качество и достоверность предоставляемых результатов исследования, за которые несет ответственность лаборатория. Также в обязанности врача лабораторной диагностики входит информирование врача-клинициста о наиболее информативных методах диагностики в обследовании пациента и консультирование по результатам исследований.

Основную ответственность за своевременную постановку правильного диагноза и назначение эффективного лечения несет лечащий врач, а задачей лабораторно-диагностической службы является облегчить ему работу своевременно предоставленными точными и достоверными результатами исследований.

Современная медицина находится на таком уровне, что множество болезней, даже самых серьезных, можно вылечить на ранней стадии. Поэтому лабораторное обследование — одно из наиболее важных звеньев медицины, потому как его результаты имеют решающее значение в постановке диагноза.

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