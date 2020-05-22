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Зубна щітка для дитини – яку модель вибрати

Найважливіше – це навчитися доглядати за зубами з перших днів життя дитини та розвивати цю звичку

Правильна гігієна ротової порожнини дитини допомагає зберегти міцні та здорові зуби. Регулярне чищення зубів дитини на щоденній основі, одразу після їх прорізування, забезпечує основний захист від утворення та розвитку карієсу, одного з найпоширеніших стоматологічних захворювань дітей віком до 7 років. Як виглядає правильна гігієна ротової порожнини немовлят та маленьких дітей? Як їх заохотити доглядати за своїми зубами? Як вибрати найкращу зубну щітку?

Правильна гігієна ротової порожнини дитини

Діти починають втрачати молочні зуби приблизно у віці 6 років. Молочні зуби поступово замінюються постійними зубами, процес прорізування яких найчастіше закінчується у віці від 9 до 12 років (ікла та моляри). Набуття звички очищати ротову порожнину та чистити зуби хоча б двічі на день (вранці та ввечері) дозволяє знизити ризик утворення карієсу, найпоширенішої хвороби дітей у віці до 7 років.

Найважливіше – це навчитися доглядати за зубами з перших днів життя дитини та розвивати цю звичку. Це стосується і немовлят, оскільки вони схильні до так званого "карієсу молочної пляшки" та утворення білих плям на зубах, починаючи з перших днів їхнього життя.

Батьки повинні дбати про розвиток звички чистити зуби, що в майбутньому сформує в дитини гарне ставлення до гігієни ротової порожнини. Діти повинні асоціювати чищення зубів з чимось приємним, тому важливо зробити так, щоб з раннього віку вони звикли до цієї щоденної рутини. Беззубі ясна немовлят також повинні бути очищені, за допомогою тампона, перш ніж проріжуться перші зуби. На наступних етапах чищення зубів вам знадобляться яскраві аксесуари для гігієни ротової порожнини в домашніх умовах, такі як зубна щітка для дітей, ароматизована зубна паста з фтором або електрична зубна щітка.

Одним із етапів підвищення обізнаності про догляд за ротовою порожниною є регулярне відвідування стоматолога. Коли ми повинні призначити першу зустріч? Ви можете зробити це тоді, коли оберете належну зубну щітку для свого малюка, віком від 6 до 12 місяців, щоб дитина звикла до стоматологічного огляду.

Стоматолог або зубний гігієніст може не тільки допомогти у виборі аксесуарів, але й показати, як правильно чистити зуби, використовуючи обрану модель. У дитячих стоматологічних клініках маленьких пацієнтів часто винагороджують за гарну поведінку, наприклад, наклейками, маленькими приладами у формі зубів або фігурками улюблених казкових персонажів, щоб вони не асоціювали стоматологічні кабінети з чимось неприємним.

Як правильно вибрати зубну щітку для своєї дитини?

Як правильно доглядати за зубами немовляти? Це роль кожного з батьків, який повинен спочатку щодня протирати ясна, використовуючи тампон, силіконову зубну щітку або спеціальний напальчник, а потім, коли проріжуться перші зуби дитини, обрати відповідно до віку зубну щітку з маленькою чистячою голівкою та м’якою щетиною. Ніжний масаж ясен слід проводити приблизно до 6-місячного віку, коли почнуть прорізуватися перші зуби малюка. Що для цього необхідно зробити – достатньо ретельно вимити руки, підготувати чашку з теплим настоєм з ромашки й маленький тампон. Акуратно притисніть змочений тампон до губ немовляти. Коли прорізуються перші дитячі зуби (різці), вам слід використовувати м’яку зубну щітку для дітей віком до 24 місяців. Ручка повинна бути зручною для батьків, оскільки в перші роки життя дитини чистити її зуби повинні вони.

Зубна щітка для маленьких дітей старше 2 років повинна бути виготовлена з пластику, мати маленьку, круглу голівку, що відповідає розміру ротової порожнини, і, що найважливіше, зручну ручку, що підходить для маленької дитячої руки. На ринку є спеціальні, гумові, силіконові, ручні та електричні зубні щітки для дітей. Чи справді варто придбати електричну зубну щітку для маленької дитини? Так, це гарне рішення, оскільки вона допоможе дитині ретельно чистити зуби, але слід пам’ятати, що електричні зубні щітки рекомендовані для дітей, старших за 3 роки. Маленькі діти повинні навчитися самостійно доглядати за зубами та розвивати правильну координацію руху руки.

Як правильно користуватися зубною щіткою? Ви повинні використовувати метод чищення зубів Fones (також його називають круговим методом): чистимо зовнішні поверхні зубів, застосовуючи кругові рухи, поверхню жувальних зубів, застосовуючи рухи вперед-назад, а язикову та піднебінну поверхні, застосовуючи "вимітальні" рухи. Правильно використана зубна щітка дозволить видалити наліт і залишки їжі, а також подбає про ясна, обережно масажуючи їх.

Необхідно пам’ятати, що ввечері, після чищення зубів, дитина не повинна їсти або пити (вода – єдиний виняток), оскільки під час сну знижується слиновиділення, а цукор з підсолодженого чаю або фруктового напою викликає пришвидшене утворення карієсу. Стоматологи рекомендують значно знизити частоту вживання цукрів, перекусів та дотримуватися адекватних перерв між прийманнями їжі.

Найкращі електричні зубні щітки для дітей

Від 3 років

8-12 років

Електрична зубна щітка, призначена для догляду за зубами дітей віком від 3 років, забезпечує найкращу гігієну ротової порожнини.

4-12 місяців

2-4 роки

Мануальна зубна щітка, розроблена спеціально для маленьких дітей, відрізняється винятково ніжною та м’якою щетиною.

Чистіть зуби як експерт.

Підбір найкращих електричних зубних щіток для дітей

Зубна щітка для дітей шкільного віку (старше 7 років) особливо не відрізняється від щіток для дітей молодшого віку: вона має меншу голівку, підходить для дитячого рота в цьому віці, а також м’яку щетину, яка не шкодить чутливим яснам. Настав час поступово навчити дитину використовувати іншу техніку чищення зубів, яка насамперед повинна зосереджуватися на усуненні залишків їжі. Обертово-вимітальні рухи повинні бути зосереджені на всіх поверхнях зубів, у той час як рухи вперед-назад – на жувальних поверхнях.

В цьому віці ви можете познайомити дитину з більш просунутими методами очищення ротової порожнини: полоскання, скребками для язика, зубними нитками, а також електричними зубними щітками. А як щодо іригаторів? Як зазначають автори дослідження "Гігієнічні рекомендації для дітей та молоді щодо догляду за ротовою порожниною": зубні іригатори рекомендовані дітям з обмеженими можливостями, тим, хто в певному віці не може користуватися зубними щітками через ризик посилення кровотечі ясен або болю під час чищення.

Якщо дитина примхлива і не в змозі чистити зуби навіть рекомендовані 2 хвилини, ви можете скористатися електричною зубною щіткою. На ринку є спеціальні електричні зубні щітки для дітей, які мають вбудований таймер, що відраховує час чищення певної ділянки зубів. Зубні щітки Oral-B, оснащені маленькою круглою голівкою, спеціально пристосованою до потреб дітей, а також спеціалізованим додатком для смартфонів, є дуже хорошим прикладом цього типу продуктів, який допоможе мотивувати дитину та проконтролювати час чищення зубів:

- з додатком Disney Magic Timer 90% дітей чиститимуть зуби довше. Під час чищення зубів діти можуть розблокувати нових персонажів та отримати привабливі наклейки у подарунок – про що ми можемо дізнатися з матеріалів розробників.

Disney Magic Timer Application

Малюки люблять казки та яскраві пристрої, тому електричні зубні щітки Oral-B були розроблені з метою полегшення контролю над часом, необхідним для видалення зубного нальоту. Зубна щітка працює без підзарядки навіть до восьми днів, кожного разу відраховуючи для чищення зубів точно дві хвилини. Крім нагородження дітей наклейками чи новими персонажами, додаток дозволяє також відстежувати календар чищення ротової порожнини та спостерігати за подальшим прогресом. Деякі моделі зубних щіток мають кілька режимів роботи, щоб догляд за зубами та яснами дитини був делікатний та ефективний з раннього віку.

Як заохотити дитину доглядати за зубами – найкращі способи

Вибираючи перші аксесуари для стоматологічного догляду, необхідно пам’ятати, що діти люблять кольорові іграшки. Звичайні одноколірні зубні щітки та біла зубна паста з фтором з точки зору малюка "тьмяні". На щастя, в магазинах та аптеках ви можете знайти візуально привабливі зубні щітки для дітей та спеціальні зубні пасти. Те, як виглядає зубна щітка, також має вирішальне значення: наприклад, ви можете придбати в магазинах товари з мотивами мультфільмів "Історія іграшок", "Зоряні війни", "Тачки" або "Крижане серце" (у випадку продуктів Oral-B). Якщо ви купите чашку або зубну пасту з тим самим мотивом, ваша дитина буде набагато охочіше чистити зуби. Чудова ідея піти вибирати зубну щітку разом з малюком – це ще більш заохотить його користуватися тим, що обрав він сам.

Навчання через гру

З маленькими дітьми добре поєднувати чистку зубів з чимось веселим: мама і тато можуть чистити зуби разом з дитиною в такт її улюбленої пісні. Система нагород також є хорошим рішенням: ви можете нагородити дитину за правильне і регулярне чищення зубів – додатковою цікавою грою після вечірньої ванни або читанням ще однієї історії перед сном.

Переконливі аргументи

Як переконати дитину дотримуватися регулярного догляду за зубами? Конструктивна розмова може бути корисною. Не варто лякати дітей образами карієсу та випадаючих зубів, оскільки це може лише знеохотити дитину відвідувати стоматолога. Варто вказати на переваги регулярного догляду за зубами: свіже дихання, гарні та здорові зуби, а також біла посмішка. Варто робити компліменти щоразу, як дитина зробить щось правильно. Батьки повинні стежити за тим, як дитина чистить зуби до досягнення нею приблизно 10 років. Крім того, слід регулярно відвідувати стоматолога та проводити профілактичні процедури професійної гігієни.

На закінчення, належний догляд за ротовою порожниною повинен розпочатися ще до того, як проріжуться перші зуби. Спочатку доглядом займаються батьки, які відповідають за очищення ясен та зубів, пізніше вони контролюють техніку чищення зубів та заохочують дитину дотримуватися щоденного режиму догляду за зубами, купуючи відповідні аксесуари (зубні щітки, зубні пасти, чашки та ополіскувачі) та забезпечуючи регулярність стоматологічних обстежень.

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