Зубные имплантаты: необходимость или роскошь

Зубные имплантаты – это не искусственные зубы

Фото: depositphotos

Что делать, если отсутствие даже одного зуба не позволяют хорошо выглядеть, в удовольствие жевать твердые яблоки, мясо и таранку? Отсутствие зубов – это результат неправильного ухода за зубами и деснами.

Во всем мире люди теряют зубы по двум причинам: первая – это кариес (дыры в зубах), а вторая – это пародонтит (воспаление десен). И если бы люди два раза в день чистили зубы самостоятельно, а два раза в год делали профессиональную гигиену у стоматолога – чистили зубы там, где без помощи специалиста это сделать невозможно – то их зубы были бы на месте. Но что делать тем, у кого зубов уже нет?

К счастью, стоматологи решили эту проблему – это зубная имплантация. Практикующий доктор-стоматолог, профессор, автор монографии по зубной имплантации, основатель сети стоматологических клиник Ярослав Заблоцкий рассказал, что такое имплантаты и в чем особенности их установки.

Кому нужна имплантация

Имплантация показана в случаях отсутствия одного или нескольких зубов – тем, у кого нет крайних зубов в ряду или при отсутствии нескольких зубов подряд.

Имплантация показана при отсутствии жевательных зубов, где альтернативой, могут быть съемные протезы, которые крепятся к передним зубам с помощью специальных крючков – кламеров.

И, конечно же, это полностью беззубые пациенты со съемными протезами, которые не могут не то что кушать, а даже – разговаривать. Именно таким беззубым людям зубная имплантация может уже за одну хирургическую операцию существенно изменить качество жизни. Буквально через несколько дней после операции они могут самостоятельно кушать все – даже твердые яблоки!

Естественно, перед установкой имплантатов нужно привести в порядок состояние полости рта: пролечить зубы, а также избавиться от воспаления десен.

Ярослав Заблоцкий

Это не искусственные зубы

Сегодня, имплантация является совершенным методом восстановления отсутствующих зубов.

Но зубные имплантаты – это не искусственные зубы, а всего лишь искусственные титановые корни, на которых крепятся зубные протезы – коронки или мосты, имитирующие настоящий зуб. В связи с тем, что имплантаты вживляются в кость челюсти, они называются внутрикостными.

Метод восстановления отсутствующего зуба с помощью имплантации, сегодня является более гуманным по сравнению с "мостами" – конструкциями, ради которых необходимо было обтачивать здоровые зубы по обе стороны от отсутствующего зуба. Надо осознавать, что на обточенных зубах эмаль не вновь вырастет и зубы будут портится. Плюс к этому, важно помнить, что мостовидные протезы нужно менять каждые пять-десять лет.

Как устанавливаются имплантаты

Установка зубных имплантатов – это хирургическая процедура, которую можно делать как под местной анестезией, так и под наркозом ("медицинским сном"). Такое обезболивание необходимо при обширных операциях (установка нескольких имплантатов), пациентам старше 50-ти лет и людям, страдающим другими сопутствующими заболеваниями.

Установленные в кость титановые имплантаты "срастаются" с костью за три месяца (на нижней челюсти) и за шесть месяцев (на верхней).

Спустя это время проводится второй этап имплантации – хирургическое раскрытие установленных имплантатов и формирование десны. Это делается для того, чтобы десна вокруг имплантата приобрела очертание "воротничка". Очень часто во время этой процедуры производится пластика десны – увеличение толщины "воротничка" за счет десны, которую берут (одалживают) в области неба верхней челюсти. Это очень деликатная процедура, требующая времени, поэтому ее также желательно проводить под наркозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мифы и правда об уходе за зубами: стоматолог ответил на животрепещущие вопросы

Через две недели, формирователь десны заменяют на стандартный титановый или, другими словами, фабричный абатмен, на который устанавливается искусственная коронка – сначала временная, а потом постоянная. Новые технологии предусматривают замену стандартных титановых имплантатов на индивидуальные, которые изготовляются из циркона, который лучше "дружит" с десной. И уже потом на этот белый абатмен устанавливается керамическая коронка.

Керамическая коронка – это как шапка-ушанка с мехом. И если раньше эта шапка имела черный низ (цвет металла) и белый верх (керамика) – металокерамическая коронка, то теперь, ее изготавливают с былым основанием и белым "мехом", то есть – керамикой.

Зубные имплантаты – это на всю жизнь?

Зубные имплантаты могут служить долго, даже всю жизнь если за ними хорошо ухаживать – два раза в день чистить самостоятельно и два раза в год приходить к врачу-гигиенисту. Уход за зубами и имплантами очень важен, причем, у людей с пародонтитом в 5-7% случаев возникает перимплантит – воспаление десны вокруг имплантата, что приводит к его потере. Риски не приживления имплантатов у здоровых людей очень малы, примерно 1-2%. Риски не приживления имплантатов очень велики у курящих пациентов (20-30%) и у людей, страдающих сахарным диабетом (50%).

Сколько стоит имплантация

Имплантация довольно дорогостоящая процедура.

В первую очередь, цена зависит от самого имплантата – его качества и производителя. Только в Европе около 900 производителей. Очень важным фактором, влияющим на цену имплантации, является инфекционный контроль в самой клинике, наличие операционной и соблюдение стандартов стерильности. Известно, что 56% людей в мире, заразившихся гепатитом, подхватили его именно у стоматолога.

На цену также влияет наличие в клинике анестезиолога, анестезиста, а также – качество и стоимость аппаратуры и медицинских препаратов, необходимых для наркоза.

Как выбрать доктора

Такой специальности, как имплантолог, нет. Имплантаты вам устанавливают, как правило, два специалиста – хирург и протезист (ортопед).

К сожалению, самостоятельно пациент не может выбрать хорошего стоматолога. Рекомендации из социальных сетей или рекламы не гарантируют высокую компетенцию доктора. Даже мне, доктору медицинских наук, профессору, выбрать хорошего стоматолога очень трудно.

Я уверен, что в будущем на выбор пациентом врача будет влиять доверие к бренду клиники. Сегодня в наших клиниках я подбираю своим пациентам именно тех специалистов, которые им нужны в зависимости от существующей проблемы.