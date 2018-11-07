Зубные имплантаты: необходимость или роскошь
Зубные имплантаты – это не искусственные зубы
Что делать, если отсутствие даже одного зуба не позволяют хорошо выглядеть, в удовольствие жевать твердые яблоки, мясо и таранку? Отсутствие зубов – это результат неправильного ухода за зубами и деснами.
Во всем мире люди теряют зубы по двум причинам: первая – это кариес (дыры в зубах), а вторая – это пародонтит (воспаление десен). И если бы люди два раза в день чистили зубы самостоятельно, а два раза в год делали профессиональную гигиену у стоматолога – чистили зубы там, где без помощи специалиста это сделать невозможно – то их зубы были бы на месте. Но что делать тем, у кого зубов уже нет?
К счастью, стоматологи решили эту проблему – это зубная имплантация. Практикующий доктор-стоматолог, профессор, автор монографии по зубной имплантации, основатель сети стоматологических клиник Ярослав Заблоцкий рассказал, что такое имплантаты и в чем особенности их установки.
Кому нужна имплантация
Имплантация показана в случаях отсутствия одного или нескольких зубов – тем, у кого нет крайних зубов в ряду или при отсутствии нескольких зубов подряд.
Имплантация показана при отсутствии жевательных зубов, где альтернативой, могут быть съемные протезы, которые крепятся к передним зубам с помощью специальных крючков – кламеров.
И, конечно же, это полностью беззубые пациенты со съемными протезами, которые не могут не то что кушать, а даже – разговаривать. Именно таким беззубым людям зубная имплантация может уже за одну хирургическую операцию существенно изменить качество жизни. Буквально через несколько дней после операции они могут самостоятельно кушать все – даже твердые яблоки!
Естественно, перед установкой имплантатов нужно привести в порядок состояние полости рта: пролечить зубы, а также избавиться от воспаления десен.
Это не искусственные зубы
Сегодня, имплантация является совершенным методом восстановления отсутствующих зубов.
Но зубные имплантаты – это не искусственные зубы, а всего лишь искусственные титановые корни, на которых крепятся зубные протезы – коронки или мосты, имитирующие настоящий зуб. В связи с тем, что имплантаты вживляются в кость челюсти, они называются внутрикостными.
Метод восстановления отсутствующего зуба с помощью имплантации, сегодня является более гуманным по сравнению с "мостами" – конструкциями, ради которых необходимо было обтачивать здоровые зубы по обе стороны от отсутствующего зуба. Надо осознавать, что на обточенных зубах эмаль не вновь вырастет и зубы будут портится. Плюс к этому, важно помнить, что мостовидные протезы нужно менять каждые пять-десять лет.
Как устанавливаются имплантаты
Установка зубных имплантатов – это хирургическая процедура, которую можно делать как под местной анестезией, так и под наркозом ("медицинским сном"). Такое обезболивание необходимо при обширных операциях (установка нескольких имплантатов), пациентам старше 50-ти лет и людям, страдающим другими сопутствующими заболеваниями.
Установленные в кость титановые имплантаты "срастаются" с костью за три месяца (на нижней челюсти) и за шесть месяцев (на верхней).
Спустя это время проводится второй этап имплантации – хирургическое раскрытие установленных имплантатов и формирование десны. Это делается для того, чтобы десна вокруг имплантата приобрела очертание "воротничка". Очень часто во время этой процедуры производится пластика десны – увеличение толщины "воротничка" за счет десны, которую берут (одалживают) в области неба верхней челюсти. Это очень деликатная процедура, требующая времени, поэтому ее также желательно проводить под наркозом.
Через две недели, формирователь десны заменяют на стандартный титановый или, другими словами, фабричный абатмен, на который устанавливается искусственная коронка – сначала временная, а потом постоянная. Новые технологии предусматривают замену стандартных титановых имплантатов на индивидуальные, которые изготовляются из циркона, который лучше "дружит" с десной. И уже потом на этот белый абатмен устанавливается керамическая коронка.
Керамическая коронка – это как шапка-ушанка с мехом. И если раньше эта шапка имела черный низ (цвет металла) и белый верх (керамика) – металокерамическая коронка, то теперь, ее изготавливают с былым основанием и белым "мехом", то есть – керамикой.
Зубные имплантаты – это на всю жизнь?
Зубные имплантаты могут служить долго, даже всю жизнь если за ними хорошо ухаживать – два раза в день чистить самостоятельно и два раза в год приходить к врачу-гигиенисту. Уход за зубами и имплантами очень важен, причем, у людей с пародонтитом в 5-7% случаев возникает перимплантит – воспаление десны вокруг имплантата, что приводит к его потере. Риски не приживления имплантатов у здоровых людей очень малы, примерно 1-2%. Риски не приживления имплантатов очень велики у курящих пациентов (20-30%) и у людей, страдающих сахарным диабетом (50%).
Сколько стоит имплантация
Имплантация довольно дорогостоящая процедура.
В первую очередь, цена зависит от самого имплантата – его качества и производителя. Только в Европе около 900 производителей. Очень важным фактором, влияющим на цену имплантации, является инфекционный контроль в самой клинике, наличие операционной и соблюдение стандартов стерильности. Известно, что 56% людей в мире, заразившихся гепатитом, подхватили его именно у стоматолога.
На цену также влияет наличие в клинике анестезиолога, анестезиста, а также – качество и стоимость аппаратуры и медицинских препаратов, необходимых для наркоза.
Как выбрать доктора
Такой специальности, как имплантолог, нет. Имплантаты вам устанавливают, как правило, два специалиста – хирург и протезист (ортопед).
К сожалению, самостоятельно пациент не может выбрать хорошего стоматолога. Рекомендации из социальных сетей или рекламы не гарантируют высокую компетенцию доктора. Даже мне, доктору медицинских наук, профессору, выбрать хорошего стоматолога очень трудно.
Я уверен, что в будущем на выбор пациентом врача будет влиять доверие к бренду клиники. Сегодня в наших клиниках я подбираю своим пациентам именно тех специалистов, которые им нужны в зависимости от существующей проблемы.