"Зважені та щасливі" 9 сезон: как выглядит выбывший Коля Ворошнов
В начале проекта участник весил 220 кг
На прошлой неделе состоялся пятнадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который покинул Николай Ворошнов. Победитель первого сезона вернулся на проект с весом 220 кг.
Гостем студии ток-шоу "Зважся!" стал EL Кравчук, который рассказал о своем питании. "Главное, знать меру во всем. Я питаюсь определенным набором продуктов. Помните, как питались первобытные люди? Зерна, орехи, злаки, иногда мясо. Пища у меня обычно обработана паром или огнем", – поделился артист.
Светлана Фус отметила, что Андрей придерживается популярной сейчас палео-диеты. "Я ничего против такого питания не имею. В него входят продукты, которые мы и должны употреблять: яйца, овощи, фрукты, семечки, мясо, рыба… Без фастфуда, конфет, сосисок и тд. Так что это хороший вариант питания".
Когда Николай Ворошнов зашел в студию ток-шоу, тренер проекта Марина Боржемская была немного разочарована, поскольку его внешний вид мог быть лучше.
"Если я буду тебя ругать, моя Оливка меня не простит. Каждое утро она спрашивает, сколько килограмм ты скинул. Я в тебя верю, и ты сделаешь все, чтобы быть лучше. Но пока я сержусь на тебя", – прокомментировала Марина.
Николай согласился: он также недоволен результатом, но он еще в процессе. Главное, он меняется психологически. Физические изменения также подтянутся.
Обсудив питание, Анита перешла к личной жизни. Призналась, что никакой романтики между ней с Колей в первом сезоне не было. Также были разговоры о его отношениях с Женей Стариковой (участницей первого сезона), но с которой, оказывается, у них тоже только дружеские отношения и между ними ничего не было.
По поводу отношений, за которыми следила вся страна, с Аней Богачовой из этого сезона: Коля и Аня рассказали, что после лагеря они все проговорили, "чтобы не было никаких разбитых сердец", и пришли к выводу, что никакой романтики между ними нет. В проекте у них были прекрасные отношения в команде, сейчас они вместе тренируются и иногда смотрят "Зважені та щасливі".
"Я уверен, что после этого выпуска Холостяком будут называть Ворошнова", – пошутил Иракли. В этот раз все внимание было приковано именно к Коле: "Хочет ли он серьезных отношений? Готов ли к семье? Какие девушки ему нравятся?"
"Я хочу поддержать Колю. Все говорят, что знают его лучше, чем он сам. Мне такое тоже неоднократно говорили. Но я помню свои первые серьезные отношения. Я себе удивлялся и тому, что со мной происходило. У тебя тоже будут такие отношения и чувства, когда придет время", – прокомментировал Иракли Макацария.
Встреча с девушкой мечты не зависит от Николая, а вот результат на весах – только его.
На проект Ворошнов пришел с весом 220 кг, за время в лагерь он скинул 57 кг, дома – еще 6 кг. Сейчас его вес 157 кг, но на финале Коля обещает удивить всех. Времени осталось не так много, но оно есть.
Ранее мы писали, как прошел 16 выпуск "Зважених та щасливих".
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