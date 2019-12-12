Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Зважені та щасливі" 9 сезон: как выглядит выбывший Коля Ворошнов

В начале проекта участник весил 220 кг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:15
Николай Ворошнов
Николай Ворошнов
Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе состоялся пятнадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который покинул Николай Ворошнов. Победитель первого сезона вернулся на проект с весом 220 кг.

Гостем студии ток-шоу "Зважся!" стал EL Кравчук, который рассказал о своем питании. "Главное, знать меру во всем. Я питаюсь определенным набором продуктов. Помните, как питались первобытные люди? Зерна, орехи, злаки, иногда мясо. Пища у меня обычно обработана паром или огнем", – поделился артист.

EL Кравчук на ток-шоу
EL Кравчук на ток-шоу "Зважся!"
Фото: пресс-служба СТБ

Светлана Фус отметила, что Андрей придерживается популярной сейчас палео-диеты. "Я ничего против такого питания не имею. В него входят продукты, которые мы и должны употреблять: яйца, овощи, фрукты, семечки, мясо, рыба… Без фастфуда, конфет, сосисок и тд. Так что это хороший вариант питания".

Когда Николай Ворошнов зашел в студию ток-шоу, тренер проекта Марина Боржемская была немного разочарована, поскольку его внешний вид мог быть лучше.

"Если я буду тебя ругать, моя Оливка меня не простит. Каждое утро она спрашивает, сколько килограмм ты скинул. Я в тебя верю, и ты сделаешь все, чтобы быть лучше. Но пока я сержусь на тебя", – прокомментировала Марина.

Николай согласился: он также недоволен результатом, но он еще в процессе. Главное, он меняется психологически. Физические изменения также подтянутся.

Николай Ворошнов
Николай Ворошнов
Фото: пресс-служба СТБ

Обсудив питание, Анита перешла к личной жизни. Призналась, что никакой романтики между ней с Колей в первом сезоне не было. Также были разговоры о его отношениях с Женей Стариковой (участницей первого сезона), но с которой, оказывается, у них тоже только дружеские отношения и между ними ничего не было.

По поводу отношений, за которыми следила вся страна, с Аней Богачовой из этого сезона: Коля и Аня рассказали, что после лагеря они все проговорили, "чтобы не было никаких разбитых сердец", и пришли к выводу, что никакой романтики между ними нет. В проекте у них были прекрасные отношения в команде, сейчас они вместе тренируются и иногда смотрят "Зважені та щасливі".

"Я уверен, что после этого выпуска Холостяком будут называть Ворошнова", – пошутил Иракли. В этот раз все внимание было приковано именно к Коле: "Хочет ли он серьезных отношений? Готов ли к семье? Какие девушки ему нравятся?"

"Я хочу поддержать Колю. Все говорят, что знают его лучше, чем он сам. Мне такое тоже неоднократно говорили. Но я помню свои первые серьезные отношения. Я себе удивлялся и тому, что со мной происходило. У тебя тоже будут такие отношения и чувства, когда придет время", – прокомментировал Иракли Макацария.

Встреча с девушкой мечты не зависит от Николая, а вот результат на весах – только его.

На проект Ворошнов пришел с весом 220 кг, за время в лагерь он скинул 57 кг, дома – еще 6 кг. Сейчас его вес 157 кг, но на финале Коля обещает удивить всех. Времени осталось не так много, но оно есть.

Николай Ворошнов до и после
Николай Ворошнов до и после
Фото: пресс-служба СТБ

Ранее мы писали, как прошел 16 выпуск "Зважених та щасливих".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Зважені та щасливі" 9 сезон: кто покинул шоу в 15 выпуске "Зважені та щасливі" 9 сезон: как выглядит Алена Гребенюк после проекта «Зважені та щасливі» 9 сезон: подробности 13 выпуска
похудение телешоу Зважені та щасливі
Реклама

Новости партнеров

Самая таинственная змея Европы поселилась в Беларуси
Самая таинственная змея Европы поселилась в Беларуси
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой
Друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:57Fun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Сегодня, 13:17Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Сегодня, 08:42Wellness

Посуда может быть опасной для здоровья и провоцировать онкологию

Сегодня, 08:05Fun

Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео

Вчера, 17:12Events

Полнолуние 12 декабря: что категорически нельзя делать

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

Вчера, 13:27Fun

Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Вчера, 10:23Travel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

Вчера, 09:55Food

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряFun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

10 декабряFun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

Новости партнеров

Новогодние канапе елочки сырные на Новый год 2020
Новогодние канапе елочки сырные на Новый год 2020
Знаменитый торт
Знаменитый торт "Проще простого" на сковороде
Шепелев честно ответил на вопрос про отношения с Фриске
Шепелев честно ответил на вопрос про отношения с Фриске
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Слава рассказала, по чьей вине разрушился брак с Каминским
Слава рассказала, по чьей вине разрушился брак с Каминским
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Ирина Круг созналась: что стало с ней и сыном после смерти Миши
Ирина Круг созналась: что стало с ней и сыном после смерти Миши
Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак
Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак