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"Зважені та щасливі" 8-й сезон: в 11-м выпуске участников ждала проверка на честность

Толстяки проходили тест на детекторе лжи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:59
Участники синей пары бегут марафон Фото: пресс-служба СТБ
Участники синей пары бегут марафон Фото: пресс-служба СТБ

Одиннадцатый выпуск шоу "Зважені та щасливі" вышел на экраны 8 ноября. В этом эфире семьи ждала проверка на детекторе лжи. Участникам дали возможность проверить, готовы ли они быть откровенными на 100% и доверяют ли своим близким после всех пройденных испытаний. 

"До проекта мы вообще не общались с отцом, не знали друг друга. Сейчас я не представляю отношений лучше", – прокомментировал Богдан из красной команды. 

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Ольга проходит проверку
Фото: пресс-служба СТБ

От честности каждого участника зависела нагрузка, с которой семья должна была преодолеть полумарофон, то есть 21 километр, в испытании. Толстякам следовало пройти дистанцию с тяжелым бревном в руках. За каждую неправду, сказанную во время проверки на полиграфе, к нему добавляли по 1 кг.  

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Розовая команда выбилась в лидеры
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Кроме этого, по пути участников ждали особые двери. Перед ними были написаны вопросы, на которые толстяки накануне дали ложные ответы. Если участники снова отвечали неискренне, то зарабатывали два лишних километра. Такой антибонус получили красные и синие.

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Богдан и Олег победили
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Синии (Саша и Наталья) финишировали последними и получили антибонус – плюс 1 кг на взвешивании. Четвертое место заняли Сюзанна и Богдан из зеленой команды, третье – Иван и Оля из розовой, второе – Наталья и Людмила из желтой. Победителями стали Олег и Богдан из красной пары – они заслужили минус 2 кг на весы. 

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Еженедельное взвешивание участников
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

На еженедельном взвешивании худший результат показали зеленые – Сюзанна и Богдан. Пара получила черные футболки и на следующей неделе отправится на битву лузеров вместе с Натальей и Людмилой, которые надели черное в прошлом выпуске.

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Зеленые отправятся на битву лузеров
Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Напомним, ранее тренер шоу Марина Узелкова поделилась своими секретами красоты. А ведущая Мирослава Ульянина рассказала, как правильно чистить зубы.

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 11-й выпуск онлайн: толстяки проходят испытание на детекторе лжи:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 11-й выпуск онлайн: участники бегут марафон:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 11-й выпуск онлайн: еженедельное взвешивание:

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Источник: "Сегодня"
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