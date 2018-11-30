"Зважені та щасливі" 8-й сезон: в 14-м выпуске участники сходили на романтическое свидание

Толстяков ждала встреча с таинственными незнакомцами

Участники с Розой Аль-Намри Фото: пресс-служба СТБ

Тринадцатый выпуск шоу "Зважені та щасливі" вышел на экраны 29 ноября. На этой неделе ведущая шоу Мирослава Ульянина решила подготовить младшим участникам проекта сюрприз – романтические свидания. Она посчитала, что "детям" пришло время выйти из зоны комфорта, ведь всю жизнь толстяки комплексовали перед противоположным полом из-за лишних килограммов.

С кем должна была состоятся встреча, участникам не говорили, но от этих свиданий зависел результат семьи на еженедельном взвешивании. Подготовиться к необычному испытанию детям помогали родители, а оценивали поведение на свидании известные эксперты по отношениям, этикету и психологии.

Эксперты с Натальей из синей команды Фото: пресс-служба СТБ

Как правильно вести себя за столом, участникам показала Ирина Дюденко – бывшая модель, а теперь известный режиссер-постановщик. У нее уже был опыт перевоспитания "трудных" девушек в реалити-шоу "От пацанки до панянки".

Роза Аль-Намри готовила толстяков к свиданию Фото: пресс-служба СТБ

Мастер-класс по поведению с противоположным полом провела ведущая пост-шоу проекта "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри. А самый авторитетный психоаналитик Украины Анна Кушнерук, которая в прошлом сезоне уже помогала преодолеть семейные проблемы, в этот раз пообщалась с участниками, чтобы они поняли, почему им не везет в любви и дала советы, как исправить ситуацию.

Богдан со своей бывшей девушкой Фото: пресс-служба СТБ

На свидание дети отправились с тайным наушником, через который родители и эксперты давали им советы. Оказалось, что на встречу к толстякам пришли их бывшие. Участники должны были поговорить с ним и обсудить былые проблемы и обиды.

После свидания Ирина Дюденко, Роза Аль-Намри и Анна Кушнерук поставили "детям" оценки. Больше всего баллов набрала Оля из розовой команды – ее посчитали самой искренней и тактичной. Вместе со своим отцом девушка получила бонус – минус 2 кг.

Наталья и Людмила попали под желтую линию Фото: пресс-служба СТБ

На еженедельном взвешивании худший результат показала желтая команда – Наталья и Людмила. В следующем выпуске они сразятся на битве слабых с "розовыми" Иваном и Олей и еще одной парой, которая сбросит меньше всего веса.

Напомним, ранее тренер шоу Марина Узелкова поделилась своими секретами красоты. А ведущая Мирослава Ульянина рассказала, как правильно чистить зубы.

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 14-й выпуск онлайн: участники борются за баллы-монеты, которые помогут им устроить свидание:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 14-й выпуск онлайн: наставники проводят мастер-классы:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 14-й выпуск онлайн: свидание участников с бывшими:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон смотреть 14-й выпуск онлайн: еженедельное взвешивание: