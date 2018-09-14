"Зважені та щасливі" 8-й сезон: в третьем выпуске участники боролись со своими страхами

Толстяков ждало самое жуткое испытание сезона

Участники с тренером Вячеславом Узелковым Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Третий выпуск "Зважені та щасливі" 8-й сезон вышел на экраны 12-го сентября. В первом испытании родителям и детям предстояло вспомнить истории из детства друг друга. И для этого им пришлось надеть бутафорские подгузники.

Забег в памперсах Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Участники должны были пройти дистанцию в 1,5 км, по дороге отвечая на вопросы друг о друге. Всего вопросов было пять, и они касались детства и молодости партнера. Варианты ответов находились рядом – на пазлах. Задачей участников было выбрать пазл с правильным ответом, и донести его к финишу. Если оба партнера приносили все правильные ответы, они могли сложить логотип шоу. Побеждала семья, которая собрала больше всего подходящих пазлов. Это давало им – 2 кг на взвешивании. Проигравшие получали + 1 кг на весы.

Машина смывала вопросы, написанные мелом на асфальте Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Родителям и детям следовало быть очень быстрыми, ведь за ними ехали поливальные машины, которые с легкостью стирали написанное мелом. А также усложняли путь толстячков, ведь чем ближе поливальная машина, тем больше воды в тяжелых подгузниках.

Антибонус получила "зеленая" пара – Сюзанна и Богдан дали всего лишь два правильных ответа. Победителями в борьбе за бонус в третий раз подряд стали "коричневые": Наталья и Алина собрали семь пазлов из логотипа шоу.

Результаты участников Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Василий Вирастюк не смог провести тренировку для своих участников по причине здоровья. Поэтому он подготовил им сюрприз и устроил тренировку с олимпийским призером по греко-римской борьбе Жаном Беленюком. Девушки вовсю боролись за внимание нового привлекательного тренера. Борцу пришлось делать замечания строптивым участницам "голубой" команды, ведь упражнения, которые подобрал Жан – это тренировка украинской сборной по греко-римской борьбе.

Тренировка с Беленюком Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

"Я видел, что многим участникам тяжело, но не у всех я заметил желание измениться, – прокомментировал спортсмен. – Не все упражнения были настолько сложные, как участницы говорили".

На еженедельном взвешивании под желтую линию попала "голубая" команда – они потеряли всего 1 кг на двоих. Поэтому девушкам пришлось соревновались с командами "фиолетовых" и "оранжевых" за право остаться на проекте.

Вероника совсем не похудела за неделю Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Стоит отметить, что в прошлом году создатели изменили правила вылета участников. В парных сезонах толстячки теперь уходят не по одному, а сразу вдвоем каждую третью неделю. До этого на взвешивании участники с самым маленьким количеством скинувших килограммов получают черные футболки. Чтобы остаться в лагере похудения, им нужно участвовать в битве лузеров – самых страшных испытаниях сезона.

На первой битве участникам пришлось столкнуться со своими страхами, ведь по условиям испытания дети находились на дне ямы, и каждые три минуты на них сыпались тараканы, мыши, потом черви. Родители должны были пробраться сквозь три стены плотной паутины из пленки, чтобы освободить свое чадо.

Битва лузеров Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Валентина из "фиолетовой" команды не выдержала стресса, и вместе с мамой отказалась от участия в испытании. Это принесло паре +2 голоса против.

"Для нас это самый непреодолимый конкурс, – прокомментировала Валя. – Так как это мои самые жуткие страхи".

Валя не смогла побороть свои страхи Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Семья "оранжевых", которая первой выбралась из ямы, осталась худеть в лагере, две другие – "голубые" и "фиолетовые" – пошли на голосование, где их судьбу решили остальные участники. В итоге шоу покинули Валентина и Наталья из "фиолетовой" команды.

Валентина и Наталя Маценко Фото: facebook.com/TheBiggestLoserUA

Напомним, ранее мы показывали преображение ведущей шоу "Зважені та щасливі" после набора веса. Сайт "Сегодня" также показывал, как выглядят участники первых сезонов "Зважені та щасливі".

"Зважені та щасливі" 8-й сезон 3-й выпуск смотреть онлайн: забег в подгузниках:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон 3-й выпуск смотреть онлайн: тренировки участников:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон 3-й выпуск смотреть онлайн: еженедельное взвешивание:

"Зважені та щасливі" 8-й сезон 3-й выпуск смотреть онлайн: битва лузеров и голосование участников: