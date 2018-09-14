"Зважені та щасливі" 8-й сезон: в третьем выпуске участники боролись со своими страхами
Толстяков ждало самое жуткое испытание сезона
Третий выпуск "Зважені та щасливі" 8-й сезон вышел на экраны 12-го сентября. В первом испытании родителям и детям предстояло вспомнить истории из детства друг друга. И для этого им пришлось надеть бутафорские подгузники.
Участники должны были пройти дистанцию в 1,5 км, по дороге отвечая на вопросы друг о друге. Всего вопросов было пять, и они касались детства и молодости партнера. Варианты ответов находились рядом – на пазлах. Задачей участников было выбрать пазл с правильным ответом, и донести его к финишу. Если оба партнера приносили все правильные ответы, они могли сложить логотип шоу. Побеждала семья, которая собрала больше всего подходящих пазлов. Это давало им – 2 кг на взвешивании. Проигравшие получали + 1 кг на весы.
Родителям и детям следовало быть очень быстрыми, ведь за ними ехали поливальные машины, которые с легкостью стирали написанное мелом. А также усложняли путь толстячков, ведь чем ближе поливальная машина, тем больше воды в тяжелых подгузниках.
Антибонус получила "зеленая" пара – Сюзанна и Богдан дали всего лишь два правильных ответа. Победителями в борьбе за бонус в третий раз подряд стали "коричневые": Наталья и Алина собрали семь пазлов из логотипа шоу.
Василий Вирастюк не смог провести тренировку для своих участников по причине здоровья. Поэтому он подготовил им сюрприз и устроил тренировку с олимпийским призером по греко-римской борьбе Жаном Беленюком. Девушки вовсю боролись за внимание нового привлекательного тренера. Борцу пришлось делать замечания строптивым участницам "голубой" команды, ведь упражнения, которые подобрал Жан – это тренировка украинской сборной по греко-римской борьбе.
"Я видел, что многим участникам тяжело, но не у всех я заметил желание измениться, – прокомментировал спортсмен. – Не все упражнения были настолько сложные, как участницы говорили".
На еженедельном взвешивании под желтую линию попала "голубая" команда – они потеряли всего 1 кг на двоих. Поэтому девушкам пришлось соревновались с командами "фиолетовых" и "оранжевых" за право остаться на проекте.
Стоит отметить, что в прошлом году создатели изменили правила вылета участников. В парных сезонах толстячки теперь уходят не по одному, а сразу вдвоем каждую третью неделю. До этого на взвешивании участники с самым маленьким количеством скинувших килограммов получают черные футболки. Чтобы остаться в лагере похудения, им нужно участвовать в битве лузеров – самых страшных испытаниях сезона.
На первой битве участникам пришлось столкнуться со своими страхами, ведь по условиям испытания дети находились на дне ямы, и каждые три минуты на них сыпались тараканы, мыши, потом черви. Родители должны были пробраться сквозь три стены плотной паутины из пленки, чтобы освободить свое чадо.
Валентина из "фиолетовой" команды не выдержала стресса, и вместе с мамой отказалась от участия в испытании. Это принесло паре +2 голоса против.
"Для нас это самый непреодолимый конкурс, – прокомментировала Валя. – Так как это мои самые жуткие страхи".
Семья "оранжевых", которая первой выбралась из ямы, осталась худеть в лагере, две другие – "голубые" и "фиолетовые" – пошли на голосование, где их судьбу решили остальные участники. В итоге шоу покинули Валентина и Наталья из "фиолетовой" команды.
Напомним, ранее мы показывали преображение ведущей шоу "Зважені та щасливі" после набора веса. Сайт "Сегодня" также показывал, как выглядят участники первых сезонов "Зважені та щасливі".
"Зважені та щасливі" 8-й сезон 3-й выпуск смотреть онлайн: забег в подгузниках:
"Зважені та щасливі" 8-й сезон 3-й выпуск смотреть онлайн: тренировки участников:
"Зважені та щасливі" 8-й сезон 3-й выпуск смотреть онлайн: еженедельное взвешивание:
"Зважені та щасливі" 8-й сезон 3-й выпуск смотреть онлайн: битва лузеров и голосование участников: